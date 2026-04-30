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「東張女神」鄧凱文騷小背心洶湧上圍  酒店房內爆誘惑金句  冧暈《魔音女團》導師陳奐仁

影視圈
更新時間：18:30 2026-04-30 HKT
發佈時間：18:30 2026-04-30 HKT

因主持《東張西望》而人氣急升，並憑著甜美樣子與澎湃身材獲封為「東張女神」的鄧凱文（Eris），早前加入「魔音女團」後，魅力可謂有增無減。近日，鄧凱文遠赴韓國釜山，並在社交媒體上分享了一系列於酒店房拍攝的性感靚相，火辣程度引發網民熱議。

鄧凱文爆韓式女團性感

從照片中可見，身處能飽覽釜山海景的酒店房內，鄧凱文化上精緻的韓式妝容，水汪汪的大眼配上立體輪廓，美貌極為突出。經過「魔音女團」特訓的她，舉手投足間充滿自信，無論是甜美微笑還是對著鏡頭擺出各種姿勢，都散發出濃濃的女團味，星味十足。

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鄧凱文大騷豐滿上圍

不過，最吸睛的莫過於其性感裝束。鄧凱文穿上一套米白色的吊帶小背心配長裙，貼身剪裁完美盡展其S字形的魔鬼身材。而小背心的胸前設計更暗藏玄機，疑似「開窿」的設計大騷豐滿上圍，令性感指數再度昇華，火辣程度爆燈。她於帖中留言：「寶貝 今晚的我有點濟」，原來是Karencici熱爆金曲《愛你但說不出口》的歌詞，連「魔音女團」導師陳奐仁也忍不住留言：「發生咩事呀，孖辮？」，可見鄧凱文魅力無限。

鄧凱文挑戰《魔音女團》

而在節目的宣傳影片中，鄧凱文被形容為「經過《魔音女團》訓練，每個舞姿都配合韓式呼吸」，可見其努力備受肯定。如今再對比釜山的最新靚相，不少粉絲都大讚鄧凱文「韓化」後魅力更上一層樓，完美駕馭女團風格，令人更加期待她未來的發展。

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