《魔音女團》16位練習生全新資料相公開 紅髮俞可程勁搶眼 獲讚有韓妹feel

無綫全新綜藝真人騷《魔音女團》（The Magic Voice），將於5月4日起、逢周一至周五晚翡翠台十點半播映。16位練習生為（排名不分先後）：李尹嫣（Victoria）、穎喬（Ziva）、邢慧敏（Sharon）、鄧凱文（Eris）、宋宛穎（Sabrina）、倪樂琳（Ellyn）、王汛文（Candice）、盧映彤（Skylar）、俞可程（Kanis）、廖慧儀（Jessica）、蔡華英（Emily）、倪嘉雯（Carmen）、莊子璇（Hilary）、喬美莎（Chelsea）、陳熙蕊（Blossom）、葉靖儀（Michelle），女團導師則為陳奐仁及陳潔靈。

16位練習生大晒長腿及纖腰

tvb.com公布了16位練習生穿着白底金刺繡女團服、大晒長腿及纖腰的全新個人資料相，除了中、英文名字，還有各人入行年資、星座及IG Followers人數。16人之中，IG擁有最多Followers的頭3位練習生順序為倪嘉雯、廖慧儀及莊子璇。造型方面，除了倪嘉雯的金髮、葉靖儀及俞可程的紅髮夠搶鏡，唯一有戴后冠的莊子璇更是搶中之搶。

tvb.com公布了16位練習生穿着白底金刺繡女團服。

《魔音女團》（The Magic Voice）將於5月4日起、逢周一至周五晚翡翠台十點半播映。

倪嘉雯成頂頭大熱

談到網民反應，除了頂頭大熱的倪嘉雯、喬美莎及三位港姐冠軍莊子璇、宋宛穎、倪樂琳外，兩名「東張女神」俞可程及鄧凱文亦有不少支持者，對於染了紅髮的俞可程，網民除了大讚有記憶點，更大讚她有韓妹Feel。而另一位被指有女團風範、兼且有不少網民留言大讚清新又靚女的，是入行資歷3年的盧映彤Skylar。

盧映彤獲封「止痛藥女郎」

《金式森林》演「止痛藥女郎」出場僅2秒即獲關注的Skylar與倪嘉雯一樣是兒童節目《Hands Up》主持、綽號是「彤彤姐姐」，並曾演出《愛‧回家之開心速遞》、《俠醫》及《金式森林》，其中她在《金式森林》中雖然出場僅2秒，「職責」是問酒店職員拎止痛藥，但網民還是被她的靚樣吸引，並因而獲封「止痛藥女郎」。身高168cm的盧映彤，擁有一雙修長美腿，於大學修讀Global Business and Marketing的她，更是「十八般『舞藝』」。坐擁八級古箏資格的盧映彤，曾獲學界古箏獨奏初級組冠軍及中級組季軍之餘，更於2024年的春節文藝晚會節目中勇奪古箏合奏優秀表演金獎。 除了音樂造詣，盧映彤亦擅長跳舞及運動，除了中國舞資歷達八級，亦擅長乒乓球及氣手槍（室內射擊），動靜皆宜。