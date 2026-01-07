「東張女神」忘情打氣意外春光乍洩？上圍瘋狂晃動超吸睛 TVB頒獎禮台下更性感
現年26歲的「東張女神」鄧凱文，在近日的《萬千星輝頒獎典禮2025》成為焦點。當晚一眾「東張女神」的戰衣雖被指性感度不足，但鄧凱文在台下一個肉緊的打氣瞬間，其性感程度卻遠超台上，更因過於投入而意外春光乍洩，影片在網上瘋傳，引來熱議。
鄧凱文台下比台上更性感
在頒獎典禮當晚，當《東張西望》入圍「最佳資訊節目」獎項時，全組人員在台下都表現得相當緊張。從網上流傳的影片可見，身穿粉紅色低胸晚裝的鄧凱文，與同事梁麗翹一齊專注地看著台上，雙手緊張地握着拳頭，神情肉緊，全心全意為團隊打氣。
鄧凱文夾得上圍更澎湃
就在這緊張關頭，鄧凱文因太過投入，忘形地俯身向前，令其本已性感的低胸晚裝威力大增，豐滿上圍在鏡頭前幾乎一覽無遺。加上她雙手握拳的動作，無意中更夾得上圍線條更加突出。其後她更興奮得揮動雙手，豐滿上圍隨節拍晃動，畫面極其震撼，令人看得目不轉睛。
鄧凱文太肉緊上圍瘋狂晃動
這段「春光乍洩」的插曲，正正發生在《東張西望》奪獎之前，完全體現了她對節目的歸屬感和緊張心情。影片清楚記錄了她因為過於肉緊，全情投入為團隊打氣，而不慎造成的性感畫面。
