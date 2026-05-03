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城巴司機穿制服自拍徹底撞樣吳業坤 坤哥5字留言表達認可 網民狂洗板：以為轉行揸巴士

影視圈
更新時間：14:00 2026-05-03 HKT
發佈時間：14:00 2026-05-03 HKT

歌手「坤哥」吳業坤早前宣佈離開TVB旗下的唱片公司，但仍然是TVB的藝人，似乎決心將事業重心轉向演員之路。在網絡上人氣一直高企的吳業坤，向來話題不斷，近日有網民發現了「另一個坤哥」，原來一名城巴司機，和吳業坤幾乎徹底撞樣！

城巴司機和吳業坤驚人相似

事源一名城巴司機於社交平台Threads上發帖，分享了兩張自拍照，竟意外引發網民熱議。從其中一張照片可見，該名司機穿著藍色和黑色的城巴員工制服外套，站在一輛黃色城巴前面自拍，並寫道「兩年了」，似乎是紀念自己入行駕駛巴士兩週年。無論是他的臉型輪廓、單眼皮眼睛、鼻形，甚至是帶點靦腆的氣質，都與吳業坤猶如「餅印」一樣。

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司機戴口罩自拍完全撞樣坤哥

另一張照片中，他戴上了白色口罩和圓框眼鏡，坐在巴士上層，僅露出一雙眼睛和髮型。令人驚訝的是，這個造型讓他與吳業坤的相似度更是達到了頂峰，深邃的雙眼皮、濃眉和髮型，幾乎讓人無法分辨，令不少網民驚呼：「真的以為吳業坤轉行去開巴士了！」

吳業坤本人5字回應

這個帖子迅速在網上瘋傳，甚至連吳業坤本尊也留意到，並親自幽默留言：「怕我老幾歲」。這句歌詞正出自他的名曲《陽光點的歌》，一方面承認了兩人外貌的相似，另一方面也風趣地表示自己比這位司機「老幾歲」。

網民：坤哥孖生細佬

一眾網民亦發揮創意，留下了不少精彩留言：「這是陽光點的歌，這是城巴的坤哥」、「原來我一眼看錯，原來我坐後備座」，有些網民指以為吳業坤真的轉開巴士，「乜依家吳業坤轉行做揸巴士？」、「P1以為坤哥」、「我仲想話做咩坤哥去咗揸巴士」，亦有網民指二人撞樣程度極高，表示「坤哥孖生細佬？」。這次有趣的撞臉事件，再次證明了吳業坤的網絡人氣，也讓這位城巴司機意外成為了網絡紅人。

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