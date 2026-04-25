十大中文金曲獎2026｜吳業坤36歲生日後告別舊東家音樂合約 任性當獨立歌手驚覺成本急升三成：太太開源節流支持
更新時間：03:01 2026-04-25 HKT
發佈時間：03:01 2026-04-25 HKT
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吳業坤（坤哥）昨晚最後一次以TMG旗下歌手身份出席頒獎禮，音樂工作與公司已經完結，經理人公司則仍是TVB及邵氏。坤哥表明，因剛剛過了生日踏出人生新一步，想趁現在時機任性一次，想知道自己完全擁有一首歌的感覺是怎樣，因為現在已經大個仔，日後不可以再任性。不過，當要開始以獨立歌手身份製作歌曲時，才發現「食米不知米貴」，早前問監製製作一首歌曲的價錢，才知道已經上漲了近三成，因此他要努力儲六位數字來製作歌曲。
太太濱口愛子搬大屋計劃暫緩
他表示，太太濱口愛子也十分支持他的決定，會開源節流。原先打算搬大屋，現在因為要儲錢出歌以及一連串計劃，所以搬大屋計劃暫緩，需在屯門多住一段時間。
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