Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

十大中文金曲獎2026｜吳業坤36歲生日後告別舊東家音樂合約 任性當獨立歌手驚覺成本急升三成：太太開源節流支持

影視圈
更新時間：03:01 2026-04-25 HKT
發佈時間：03:01 2026-04-25 HKT

吳業坤（坤哥）昨晚最後一次以TMG旗下歌手身份出席頒獎禮，音樂工作與公司已經完結，經理人公司則仍是TVB及邵氏。坤哥表明，因剛剛過了生日踏出人生新一步，想趁現在時機任性一次，想知道自己完全擁有一首歌的感覺是怎樣，因為現在已經大個仔，日後不可以再任性。不過，當要開始以獨立歌手身份製作歌曲時，才發現「食米不知米貴」，早前問監製製作一首歌曲的價錢，才知道已經上漲了近三成，因此他要努力儲六位數字來製作歌曲。

太太濱口愛子搬大屋計劃暫緩

他表示，太太濱口愛子也十分支持他的決定，會開源節流。原先打算搬大屋，現在因為要儲錢出歌以及一連串計劃，所以搬大屋計劃暫緩，需在屯門多住一段時間。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
9小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
8小時前
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
15小時前
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影視圈
11小時前
涉於紅山半島單位內襲擊妻子 男子否認襲擊罪 妻供稱遭辱罵「屋邨妹」及拳打頭部
01:47
男子涉於紅山半島寓所襲妻 妻供稱夫遭銀行解僱情緒暴躁 對其辱罵「屋邨妹」及拳打頭部
社會
13小時前
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
影視圈
9小時前
將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮
將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
長腳蟹2026｜$198/斤阿拉斯加蟹回歸！6大酒樓優惠推介 陶源/利東/稻香 1間配片皮鴨最抵食
長腳蟹2026｜$198/斤阿拉斯加蟹回歸！6大酒樓優惠推介 陶源/利東/稻香 1間配片皮鴨最抵食
飲食
8小時前
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
2026-04-23 17:11 HKT
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
2026-04-23 15:44 HKT