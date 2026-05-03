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陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸

影視圈
更新時間：12:00 2026-05-03 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-03 HKT

現年75歲的香港資深藝人「叻哥」陳百祥，向來好客，近日他便於其香港的別墅豪宅中大排筵席，宴請大批賓客。為求讓賓客品嚐到最地道的家鄉風味，他並未選擇本地星級大廚，而是特意從內地湛江請來名廚，攜帶大量高級食材赴港，親自主理一場極盡奢華的名貴飯局。相關過程被名廚拍下並在社交平台分享，不但令這場盛宴的豐富菜餚曝光，更讓陳百祥的豪宅內外以及他酒過三巡、面紅耳赤的盡興模樣公諸於世。

陳百祥宴客內地名廚主理飯局

據該名來自湛江吳川的大廚透露，為了這次盛宴，他做足了萬全準備。除了海鮮外，其餘所有配菜、乾貨及秘製調味料，均在內地採購齊備，與團隊將座駕的後備箱塞得滿滿當當，誠意十足，浩浩蕩蕩從深圳過關直驅香港。影片中可見，名廚抵達了陳百祥的豪宅，雖然為尊重私隱未有拍攝豪宅全貌，但鏡頭仍捕捉到別墅區環境清幽雅致，綠樹成蔭，盡顯氣派不凡。

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雞煲翅東星斑大龍蝦菜式豐富

這次宴席菜式全是手工繁複的「硬菜」，盡顯吳川地道風味。從手工現打的Q彈魚丸、膠質濃厚的滋補雞煲翅，到鮮嫩入味的清蒸東星斑，以及肉質飽滿的蒜蓉開邊蒸龍蝦，每一道菜都用料名貴，擺盤精緻，香氣撲鼻，完美展現了大廚的功架。

陳百祥喝得高興眼神迷濛

宴席開始後，主人家陳百祥與妻子黃杏秀（秀姑）一同熱情招待賓客。75歲的叻哥精神矍鑠，神采飛揚，品嚐完美食後，他難掩滿意之情，對著鏡頭豎起大拇指，大讚味道正宗。席間氣氛熱烈溫馨，陳百祥更喝得面紅耳赤，雙眼略帶迷濛，似乎已達微醺狀態，可見他當晚興奮的心情，大有不醉無歸之勢。

黃杏秀姑駐顏有術叻哥豪爽贈名酒

除了佳餚與美酒，另一亮點則是陳百祥的妻子黃杏秀。現年68歲的秀姑保養得宜，風韻猶存，當晚她身穿簡約服飾，氣質優雅，在賓客之間穿梭自如，臉上始終掛著溫婉的笑容，養尊處優的極佳狀態羨煞旁人。陳百祥的好客之道亦在席後展現得淋漓盡致。為了答謝名廚團隊的辛勞，他特意取出一瓶名貴好酒，更在酒瓶上親筆簽名，贈予大廚留念，盡顯其豪爽與對人的尊重。

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