曾志偉、黃杏秀同日生日派對陣容大不同？不再一同慶生 秀姑70大壽星光黯淡疑與陳百祥有關

陳百祥（阿叻）的老婆黃杏秀（秀姑）與演藝圈大哥大曾志偉，兩人雖年齡相差三歲，卻巧合地在4月14日同日生日。往年兩人一同慶生是娛樂圈的年度盛事，但自從陳百祥與「校長」譚詠麟（阿倫）傳出不和後，此景已不復再。今年，黃杏秀慶祝70歲大壽，老公陳百祥為她舉辦了生日派對；相比之下，曾志偉移師深圳舉辦的73歲生日會，場面盛大，星光熠熠，兩者形成鮮明對比。

譚詠麟賀曾志偉生日場面墟冚

今年曾志偉慶祝73歲生日，選擇在深圳舉行盛大派對。他的摯友譚詠麟親自到賀，力證兩人友情不變。此外，苗僑偉與戚美珍夫婦、陳展鵬夫婦、黎諾懿、吳啟華、梁漢文、車婉婉、姚樂怡、阮兆祥、謝天華等超過百位明星好友出席，場面極為熱鬧，再次彰顯了他在圈中的號召力。

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黃杏秀馬會辦壽宴溫馨低調

與此同時，黃杏秀則選擇在生日當晚於跑馬地馬會舉行壽宴。宴會邀請了王敏德、黃依汶與老公陳國坤、黃長興、陳浩民、王晶、劉浩龍、吳國敬等好友。從網上流傳的影片可見，王敏德興奮地拿起麥克風高歌，而陳浩民雖盛裝出席，但拿著麥克風時卻目光呆滯，似乎略帶醉意。值得注意的是，過去的常客曾志偉與譚詠麟均未現身。派對主角黃杏秀身穿一套喜氣的紅色套裝，在老公陳百祥的溫馨陪伴下上台切蛋糕。當被問及生日願望時，黃杏秀簡潔而真誠地表示：「身體健康！」這個願望道出了步入古稀之年最樸實的期盼。

陳百祥與譚詠麟傳不和多時

回顧以往，黃杏秀與曾志偉同日生日的慶祝活動，總是好友雲集。然而，近年傳出陳百祥與譚詠麟因對明星足球隊的運作理念產生分歧而導致不和，自此以後，陳百祥、譚詠麟、曾志偉這三位昔日好友已鮮有同場出現。今年的兩場生日派對，似乎也間接印證了這個傳聞，過去的友情與熱鬧場面已成追憶。

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