前TVB金牌司儀被老婆斥食軟飯 新年零支出：利是唔派唔收 贈親友一物代替現金
更新時間：17:00 2026-02-27 HKT
發佈時間：17:00 2026-02-27 HKT
農曆新年是藝人派利是「大出血」的日子，但陳百祥（叻哥）卻樂得清閒！近日他接受訪問，被問到今年派了多少利是時，他竟笑著自爆：「我無派，全都係黃杏秀派嘅！」此言一出，立即被老婆嘲笑：「佢食軟飯㗎嘛」，但陳百祥非但沒有生氣，反而開懷大笑，大方接受這個「稱號」，夫妻恩愛之情溢於言表。
陳百祥新年不用派利是
陳百祥解釋，他不單只「唔派」，更是「唔收」。他幽默地表示：「無乜人年紀大得過我，所以我都冇利是收。」加上自己沒有為人打工，所以也沒有開工利是。總結就是新年在利是方面零收入、零支出，樂得輕鬆。
陳百祥自爆常派馬纜紙
談到新年願望，陳百祥希望大家在馬年最緊要身體健康，日日開心。他亦風趣地說，馬年最適合自己，因為自己熱愛賽馬，更開玩笑說如果家中沒有現金，隨手拿張「馬纜紙」（賽馬投注單）給人也可以，十分搞笑。陳百祥全程笑容滿面，對於將財政大權交由太太黃杏秀處理感到非常自豪，盡顯愛妻本色，也讓大家看到他風趣幽默的一面。
