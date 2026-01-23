陳百祥開猛火力狂寸鄧兆尊：佢老竇叻啫  列3點證雙方級數有別  指買樓買法拉利不看價錢

現年76歲的「叻哥」陳百祥，近日出席公開活動時，不改其敢言本色，除了大談與已故巨星張國榮（哥哥）的往事，更將矛頭直指另一位城中名人鄧兆尊，大數3點狠批對方，言談間盡顯其身家豐厚的自信，火藥味十足。

陳百祥寸鄧兆尊靠父蔭

當被問及被指擁有15億身家的鄧兆尊時，陳百祥顯得不以為然，更直言鄧兆尊只是「佢老竇叻」，而非他自己有本事。 叻哥狂寸表示，「鄧兆尊係因為老竇叻先有咁多，唔係因為佢叻有幾多」，並指自己、譚詠麟、曾志偉的身家是「自己搵」，能力上遠勝方。陳百祥還暗示自己的財力遠非鄧兆尊可比，豪言自己買樓、買林寶堅尼、法拉利等奢侈品，從來不用看價錢。 他更透露自己身家全由太太黃杏秀管理，笑言自己是「食軟飯」，指自己「買乜做乜」，就會叫黃杏秀付錢。

相關閱讀：陳百祥驚爆梁朝偉為父續命 獲白龍王贈兩物奇蹟多活3年 張國榮離世後竟「死傷無數」？

陳百祥：「我哋係兩樣嘢」

談及事業，陳百祥更顯意氣風發，指自己做一場直播就有八位數字的薪酬，並反問：「有無人請過鄧兆尊做直播？」 他直指兩人根本是「兩樣嘢嚟」。陳百祥直指自己早已搵夠，並表示自己25歲時破過一次產後，所有投資都賺錢，包括將集資千多萬的「東方魅力」，做到三十幾億市值。

陳百祥指張國榮似女仔？

除了火爆言論，陳百祥亦罕有地談及對已故巨星張國榮的印象。他形容哥哥與好友譚詠麟及鍾鎮濤的陽剛氣質截然不同，思維較為陰柔。叻哥表示「佢對我嚟講我覺得佢好似女仔」，需要他去「錫住」。但他強調哥哥聰明絕頂，但當年並未察覺對方有任何情緒問題，表示「由頭到尾都冇嘢」，更覺得他生活「都幾開心」。早前他拍片表示，在張國榮離世前一個月，曾獲邀到其家中作客，當時哥哥更慷慨地將家中三十多條錦鯉全部送給他。 叻哥指，哥哥的離世，連那些錦鯉也彷彿有感應，一同死去，這段往事令他印象深刻。

相關閱讀：76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人 曾言「生老病死控制唔到」