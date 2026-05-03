趙雅芝神級基因強大 餅印孫女圓眼高鼻複製「最美馮程程」 與嫲嫲同框對鏡頭做俏皮舉動

72歲的凍齡女神趙雅芝，近日帶住可愛孫女在機場被途人偶遇，當天趙雅芝的打扮再次驚艷眾人，戴著墨鏡的趙雅芝，一頭烏黑亮麗的秀髮自然披肩，更顯溫婉漂亮，讓她在人群中十分亮眼，完全不像已是古稀之年，她身形纖瘦，步履輕盈，面對鏡頭始終保持著親切笑容，盡顯女神風範。但今次網民的焦點，卻落在趙雅芝的小孫女身上，比起嫲嫲更加搶鏡。

趙雅芝孫女擁精緻五官似足嫲嫲

趙雅芝身旁的小孫女，是她跟前夫黃漢偉的二兒子，黃光宜的女兒。照片中，趙雅芝的小孫女打扮得既可愛又充滿活力，她上半身穿著一件乾淨的純白色T恤，胸前一個俏皮的貓咪圖案成為了視覺焦點，為她增添了天真爛漫的氣息。面對眾人的鏡頭，她雖然略帶一絲羞澀，但全程乖巧地牽著嫲嫲的手，又對著鏡頭伸脷十分精靈俏皮，而她那雙圓溜溜的大眼睛，精緻的五官和甜美的笑容，網民指是趙雅芝的翻版，事實上去年趙雅芝孫女，就曾以「小白娘娘」的造型，在趙雅芝從影50年生日派對演唱會上登場。事隔半年，趙雅芝與孫女在機場被集郵，隨即引來網民熱議，紛紛驚呼：「這美貌基因也太強大了吧！」，不少網民更仔細分析，指孫女的杏眼、高挺的鼻樑以及笑起來的弧度，都與年輕時的趙雅芝如出一轍。

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趙雅芝曾與前夫爭奪兩子撫養權

回顧趙雅芝演藝之路，她於1973年，年僅19歲參選港姐獲第4名入行，加入TVB後備受力捧，主演的《楚留香》、《倚天屠龍記》等劇集，被譽為「古裝第一美人」，而1980年的《上海灘》更是將她的事業推向巔峰，劇中「馮程程」一角讓她紅遍亞洲。然而，在事業如日中天之時，她的家庭生活卻掀起波瀾。趙雅芝於1975年嫁給醫生黃漢偉，並育有兩子，但這段婚姻因種種原因出現裂痕，最終兩人在1983年離婚，更因兒子的撫養權對薄公堂，昔日的完美夫妻形象破滅。

趙雅芝現時湊孫為樂生活美滿

經歷了婚姻失敗的陣痛，趙雅芝並未對愛情卻步，她跟黃錦燊於1981年合作劇集《女黑俠木蘭花》而結緣，在趙雅芝面臨離婚和爭奪撫養權官司的人生低谷時，黃錦燊一直在旁默默支持和分擔，最終感動了她，二人於1984年在美國註冊結婚，婚後育有一子黃愷傑。這段婚姻至今已走過近四十個年頭，兩人依然恩愛如初，成為圈中模範夫婦。趙雅芝的三個兒子亦同樣出色，均學有所成，尤其小兒子黃愷傑更繼承了父母的演藝細胞，畢業於北京電影學院，成爲一名演員。如今，趙雅芝家庭美滿，事業有成，閒時弄孫為樂，從她與孫女在機場的互動便可見一斑。

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