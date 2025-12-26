71歲「鄭少秋舊愛」跟二婚丈夫貌合神離？罕於香港過聖誕  多張合照氛圍奇怪並不尋常

現年71歲的「不老女神」趙雅芝，近年長駐內地發展，人氣高企，鮮有在香港公開露面。今年聖誕佳節她罕有地返回香港度過，並與好友劉培基、杜德偉夫婦等齊聚一堂。然而在溫馨的節日氣氛下，多張現場照片卻意外揭示了她與丈夫黃錦燊之間的微妙關係，引發外界關注。

趙雅芝凍齡女神狀態極佳

從曝光的聖誕派對照片可見，趙雅芝狀態極佳，皮膚緊緻，笑容優雅，盡顯其脫俗氣質。歲月彷彿未在她身上留下痕跡，其「凍齡」美貌令人驚嘆，完全不似已年過七旬的古稀之年。

趙雅芝黃錦燊離行離迾

儘管丈夫黃錦燊亦在派對現場，但在數張大合照中，二人均沒有站在一起。其中一張在聖誕樹前的合照，趙雅芝位處中間，而黃錦燊則站在最右側，中間隔了三位朋友；另一張餐桌合照，趙雅芝坐在前排，黃錦燊則站在後排最遠端。在所有照片中，兩人不僅沒有任何單獨合照，甚至連眼神交流也欠奉，關係顯得疏離。

趙雅芝跟劉培基親密互動

與此形成鮮明對比的是，趙雅芝與時裝設計大師劉培基的互動卻異常親密。在多張照片中，趙雅芝都緊靠在劉培基身旁，而劉培基亦大方地將手搭在她的肩上或扶著她的手臂，兩人身體接觸自然，看起來情誼深厚，比與丈夫的互動更為熱絡。

趙雅芝壓力巨大

趙雅芝近年事業重心全在內地，工作強度極高，不僅要應付巡迴演唱會，更時常直播帶貨至深夜。早前，網上更流出她在活動後台情緒崩潰、當眾爆喊的照片，顯示她可能正承受著巨大的身心壓力。外界曾指夫妻二人長時間中港分隔，加上有傳趙雅芝獨自承受家庭經濟重擔及工作壓力，或影響雙方的婚姻關係。

歷兩段婚姻 曾與鄭少秋傳緋聞

回顧趙雅芝的感情路，也並非一帆風順。她於1975年與醫師黃漢偉結婚，育有兩子，但婚姻於1983年告終。期間，她與熒幕拍檔鄭少秋因合作《倚天屠龍記》、《楚留香》等多部經典劇集而傳出緋聞，甚至惹得沈殿霞不滿。1981年，趙雅芝拍攝《女黑俠木蘭花》時與黃錦燊撻着，當時黃錦燊被指是第三者。在趙雅芝與前夫辦理離婚及爭奪撫養權期間，黃錦燊始終陪伴在側，給予無限支持，成為她的精神支柱。二人最終在1984年於美國結婚，婚後誕下兒子黃愷傑。

學霸丈夫曾為愛妻棄律師厚職

黃錦燊本人亦是背景猛料的「學霸」，他擁有藥劑學博士學位，曾任藥劑師。來港發展演藝事業後，他仍不斷進修，更考獲大律師資格，一度棄影從法。為支持太太的演藝事業，他最終於2018年主動在大律師公會除牌，結束19年的司法生涯，復出拍劇。