前TVB「失婚一線花旦」慘遇變態粉絲 潛入酒店房撲床上狂做噁心行為 生命受威脅惹擔憂

現年71歲、70年代TVB四大花旦之一的趙雅芝參加1973年港姐而入行，雖然當時大熱倒灶，三甲不入只得「梗頸四」，但依然無阻其星途，簽約TVB後備受力捧拍過不少經典劇集，更被封為「古裝第一美人」。曾失婚的趙雅芝早前舉行從影50年生日派對並施展渾身解數，在台上又唱又跳大晒白滑長腿，完全是凍齡美人。但近日卻受到變態瘋狂粉絲潛入其酒店房間，對其私人物品作出猥褻行為，惡行令人髮指！

趙雅芝遭粉絲潛入酒店房行為變態

網上消息指，趙雅芝日前入住某酒店期間，一名瘋狂粉絲趁客房服務員打掃、房門未關之際，偷偷潛入房間。該名粉絲不但躺在趙雅芝的床上，更拿起她的枕頭狂聞，並發出「好香」等令人噁心的言論。據悉，該名粉絲更將整個過程在網上炫耀，事件曝光後，「趙雅芝酒店變態跟蹤狂」的關鍵字登上微博熱搜，引起網民及粉絲的公憤，紛紛留言譴責該粉絲的變態行為，並促請酒店徹查保安漏洞，以及報警處理。

趙雅芝數月前幾乎被瘋粉撞飛

事實上，趙雅芝首次遇到瘋狂粉絲的過激行為，早在今年8月，她在地下停車場準備上車時，一名情緒激動的男粉絲為索取簽名，突然衝向她，力度之大令趙雅芝險些被撞飛，幸得在場保安及工作人員及時制止，才逃過生命危機而未有受傷，但已飽受驚嚇，場面一度混亂。

粉絲望趙雅芝加強保安

接二連三的瘋狂粉絲騷擾事件，嚴重威脅年逾70的趙雅芝的人身安全，粉絲們紛紛在其社交平台留言，希望她加強保安，注意個人安全，並呼籲其他粉絲要理性追星，與偶像保持適當距離，切勿因一時衝動而做出傷害偶像的行為。

