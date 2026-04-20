趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅

現年71歲的「不老女神」趙雅芝，近年將事業重心轉移至內地，人氣持續高漲，工作邀約不斷。然而，近日她在杭州機場遭遇了一場驚心動魄的意外，被過份熱情的粉絲團團圍住，混亂中被猛力推擠，險些整個人向前仆倒在地，情況極度狼狽。

趙雅芝遇「機場驚魂」場面混亂

根據現場影片及報道，事發於4月18日晚，趙雅芝在杭州機場出站時，即被大批等候已久的粉絲蜂擁而上。儘管她身邊已有多名工作人員及保安開路保護，但依然不敵瘋狂的人潮。從影片中可見，在粉絲的強力推擠下，趙雅芝步履不穩，突然失去平衡，幾乎整個人向前仆倒。幸好身旁的保安人員眼明手快，及時將她扶穩，才沒有釀成意外。

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趙雅芝被粉絲推到失平衡

即便在如此混亂及受驚的情況下，趙雅芝站穩後仍短暫停下，堅持向粉絲揮手致意。相關影片在網上曝光後，粉絲們看到偶像如此狼狽的遭遇，紛紛表示「十分心疼」，並強烈呼籲團隊未來應安排她改走VIP通道，直言「安全比見面更重要」。事件發生後，趙雅芝在個人微博上發文，簡短寫下「別擔心，我沒事」，並附上愛心符號，向憂心忡忡的粉絲報平安。

趙雅芝最新狀態曝光

稍作平復後，她便馬不停蹄地前往浙江繼續工作。在後續曝光的零濾鏡影片中，可見趙雅芝身穿一襲精緻的粉色刺繡服飾，雖然已年屆古稀，但皮膚狀態極佳，樣貌看起來依然自然，甚至保有少女感，精神奕奕地接受訪問，敬業態度與「不老女神」的稱號果然名不虛傳。

趙雅芝去年兩遇瘋狂粉絲滋擾

事實上，這已非趙雅芝首次因粉絲的過激行為而受到滋擾。去年8月，她在地下停車場準備上車時，曾有一名情緒激動的男粉絲為索取簽名，突然衝向她，力度之大令她險些被撞飛，幸得保安及時制止。更令人髮指的是，去年底更有瘋狂粉絲趁酒店服務員打掃、房門未關之際，偷偷潛入其房間，不僅躺上她的床，更拿起枕頭狂聞，並將整個過程拍下在網上炫耀，事件引起網民公憤。

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