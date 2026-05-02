56歲陳松伶近況驚揭一部位下垂 臉部浮腫眼袋深陷 「樹根手」顯老態嚇窒網民

56歲的陳松伶，曾經是TVB的當家花旦，近年長駐內地發展的她，最近主演音樂劇《出走》，雖然敬業精神可嘉，但現場的影片曝光後，其急速衰老的狀態卻引起網民熱議。在高清鏡頭的捕捉下，陳松伶臉上的老態展露無遺，最令人關注的是她下垂極為嚴重的蘋果肌，法令紋深陷，導致整張臉的線條向下垮，配上明顯浮腫的雙頰，讓她看起來憔悴不堪。不僅如此，她眼下掛著兩個又大又黑的眼袋，眼神中亦透出揮之不去的疲憊感，與昔日劇集中那個容光煥發的她，簡直判若兩人。

網民指陳松伶面頰浮腫疲態畢露

陳松伶不僅面部狀態令人擔憂，而且手背青筋暴現，顯露了她的真實年齡，與精心修飾的臉龐形成強烈對比。從全身照來看，她身形略顯臃腫，即便是深色系的舞台服裝，也難以掩蓋其中年發福的體態。整個人的精神面貌欠佳，無論是靜態照片中的放空表情，還是動態捕捉的瞬間，都給人一種疲倦蒼老的感覺，讓不少看著她劇集長大的觀眾大感心痛，紛紛感嘆「姐姐真的老了」、「女神也難敵歲月」。

相關閱讀：前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生

陳松伶遺憾未能為老公繼後香燈

近年陳松伶已將生活及事業重心轉往內地，與比她年輕8歲的老公張鐸，享受二人世界。雖然這段姊弟戀一直恩愛如昔，但甜蜜的婚姻背後，卻藏著陳松伶最大的遺憾。她早年因患上子宮肌瘤而被迫切除子宮，導致終身無法生育。她曾坦言，不能為丈夫繼後香燈是心中一根刺，幸而丈夫張鐸給予了她無限的愛與包容，毫不在意，才讓她慢慢釋懷。

陳松伶婚後出現幸福肥

陳松伶昔年曾是TVB力捧的收視福將，主演過無數膾炙人口的經典劇集，包括《天涯歌女》、《笑看風雲》及《天地男兒》等，每一部都是收視與口碑的雙重保證，清純的玉女形象深入民心，成為一代港人的集體回憶。然而，在愛情滋潤下，她也出現了「幸福肥」，加上步入中年新陳代謝減慢，體重問題日益嚴重。自2022年起，她便決心減肥，但過程反覆，一直未能成功，甚至出現體重反彈。過去更曾因穿上紅色貼身襯衣，出現「腩肉」外露的尷尬場面，而成為網上熱話。

相關閱讀：陳松伶公開證實不育後老公反應 曾勸張鐸：你仲有好多選擇 剖白被呃身家、與家人決裂心路歷程