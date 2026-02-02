Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生

更新時間：11:00 2026-02-02 HKT
發佈時間：11:00 2026-02-02 HKT

現年55歲的資深女星陳松伶，曾於TVB拍下不少經典劇集，《天涯歌女》、《笑看風雲》、《天地男兒》等都叫好叫座。陳松伶近年事業重心轉往內地，生活看似美滿。然而，她近日在內地訪問中驚爆，其外甥女竟童言無忌地對她說：「姨媽，以後你走了，所有的東西都是我的了。」此言一出，旋即在網上引起熱議。雖然陳松伶當下並未生氣，還微笑答應，但笑容背後難掩一絲落寞。

陳松伶無後之憾

陳松伶與年輕八歲的丈夫張鐸結婚多年，恩愛逾恆，但兩人始終沒有下一代。這背後其實藏著陳松伶的健康隱憂。早年，她因患上子宮肌瘤而影響生育能力，這個遺憾也成為她心中無法彌補的痛。

網民戥陳松伶淒涼

正因膝下無兒無女，陳松伶的巨額財產繼承問題備受關注。她坦然接受外甥女的想法，認為錢財生不帶來，死不帶去。然而，這番對話卻讓不少網民感到心酸，認為這正是沒有下一代的悲涼寫照。若將來陳松伶離世，其遺產或許真的會如外甥女所願，由她繼承。

陳松伶：老人院也是一個歸宿

在訪問中，陳松伶亦提及自己的晚年規劃，表示不介意入住老人院，或與年紀相仿的好友「組團養老」，互相照顧。此話一出，再度觸動網民神經，認為這是她因預見晚景淒涼而作出的無奈之選。

陳松伶曾因不育拒絕真愛

回顧陳松伶的人生，可謂歷盡風雨。她15歲入行，憑《天涯歌女》一炮而紅，卻為堅持學業與家人決裂二十年。事業如日中天之際，又遭經理人騙走所有積蓄，身無分文。在她人生最低谷時，遇上了現任丈夫張鐸。當時的她，不僅窮困潦倒，更因子宮肌瘤復發及抑鬱症而身心俱疲。面對年輕帥氣的張鐸的熱烈追求，陳松伶一度因自己無法生育而拒絕，更曾對他說：「你還有好多選擇。」

陳松伶丈夫堅定不移

然而，張鐸的愛堅定不移，他不僅不介意陳松伶的過去與健康狀況，更主動提出婚後不要小孩，並早已為兩人的養老生活作出規劃。這份深情最終打動了陳松伶，讓她感嘆：「我真係覺得我識到一個好好嘅伴侶。」。

