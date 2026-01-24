Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳松伶公開證實不育後老公反應 曾勸張鐸：你仲有好多選擇 剖白被呃身家、與家人決裂心路歷程

影視圈
陳松伶近年將事業重心轉往內地，並與年輕九歲的老公張鐸定居北京。為紀念入行40周年，陳松伶推出了新歌《松伶》，並在最近接受電台節目《星光背後》訪問，罕有剖白自己一夜成名到身無分文，再到覓得真愛的人生經歷。

陳松伶與家人決裂20年不相往來

1985年，年僅15歲的陳松伶因模仿葉蒨文而入行，憑藉《天涯歌女》中「周璇」一角紅透半邊天，唱片銷量更創下六白金的佳績。然而，風光背後卻是無盡的辛酸。為了堅持學業，她與家人產生誤會，導致長達20年不相往來。憶及當年，她坦言：「唱歌拍戲都係被人安排，唔係由我控制。但讀書我可以主導，努力讀就考得好。」

事業上的打擊接踵而至，她與合作多年的夥伴反目，最終身無分文，心灰意冷地離開香港。她形容當時的自己失去重心，感到好混亂，為了生計，她遠赴上海拍劇，也正是在這個人生低谷，她遇上了生命中的另一半。

相關閱讀：陳松伶孖老公張鐸慶生兼賀結婚周年！資深製作人搞豪華飯局 前TVB爆紅小生驚喜現身

陳松伶遇張鐸重拾幸福

在最黑暗的日子裡，陳松伶慶幸得到了經理人陳淑芬的扶持。2005至2006年，她的父親和外公相繼離世，令她瀕臨崩潰。當時，陳淑芬邀請她參與《雪狼湖》的內地巡演，給了她一個喘息的空間。陳松伶說：「陳太的確係扶起我嘅人，佢其實知道我發生咗咩事，但從未問過。」這份恩情令她畢生難忘。

2006年，陳松伶在上海拍攝內地劇《血未冷》時，認識了現任丈夫張鐸。當時，她並不知道張鐸比自己小九歲，更一度因為年齡差距而想卻步。然而，張鐸的堅持打動了她：「未試過，點知？」事實證明，張鐸的成熟穩重，正好能安撫她起伏的情緒，成為她最堅實的依靠。

相關閱讀：陳松伶「家暴」老公？張鐸遭妻用蠻力對待全被拍 反應惹網民關心

陳松伶發現不育成最大遺憾

陳松伶與張鐸於2007年開始拍拖，並在四年後結婚。然而，婚前檢查卻發現她無法生育，這對渴望擁有下一代的她來說，無疑是一個巨大的遺憾，「當時一知結果，我已經同佢講，你仲有好多選擇。」她曾想過放棄這段感情，但張鐸卻堅定地說：「我就係要我哋結婚。」甚至表示自己可以不喜歡小朋友，這份深情讓陳松伶感動不已：「我真係覺得我識到一個好好嘅伴侶。」走過半生的風風雨雨，陳松伶如今已學會看淡人生的苦難。她將自己的經歷寫進新歌《松伶》，用歌聲告訴大家，無論遇到多大的困難，都要相信「花開有時」。

相關閱讀：陳松伶喪減28磅變索疑極速反彈！面部浮腫雙下巴重現 學賈玲打拳減肥神話破滅？

