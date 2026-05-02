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77歲徐小鳳展現不老驚艷狀態  身上一部份嬌嫩白滑好難得  沙田馬場巧遇前「官級」猛人

影視圈
更新時間：11:00 2026-05-02 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-02 HKT

現年77歲的香港殿堂級歌手徐小鳳，近年已淡出娛樂圈，專心享受退休生活，極少在公眾場合露面。然而，近日資深電台DJ車淑梅及其丈夫、前香港電台電視部助理廣播處長張文新，在沙田馬場卻巧遇這位巨星，並拍下合照，讓公眾得以一窺徐小鳳的最新狀態。徐小鳳極度精靈

從電台DJ何活權於Facebook上載的照片可見，雖然已年近八旬，但徐小鳳卻顯得極度精靈。她戴著一副超大墨鏡，雖然遮住了大部分面容，但仍能看出她的氣色極佳，面色紅潤，笑容滿面，流露出滿滿的活力。何活權表示，當天本身只約了張文新夫婦以吳大強到沙田馬場飲茶，但卻巧遇徐小鳳，他更以「精神又風趣」來形容徐小鳳。

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徐小鳳清減不少好健康

在身形方面，當天徐小鳳雖然穿了不少衣服，但仍可見其身形似乎比以往更為瘦削，顯得容光煥發，流露出健康的氣息。更令人驚嘆的是她的肌膚狀態，無論是臉部，還是最容易顯露年齡痕跡的手部，都依然皮光肉滑，肌膚勝雪，完全看不出她已77歲。

前電台猛人張文新精神不俗

同場的還有現年72歲的張文新，他雖然看起來比以往瘦削，前臂極幼，但同樣笑容滿面，精神不俗。這次偶遇，讓大眾再次看到了這位一代巨星的風采，其凍齡的狀態，實在令人羨慕。

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