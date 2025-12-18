李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！

80年代著名歌手蔡國權當年創下不少佳績，曾經憑《花之戀》、《不裝飾你的夢》、《懷念你一世紀》、《天意人心》與及為徐小鳳所寫的《順流逆流》締造了不少經典作品，可惜2002年11月13日在東莞發生交通意外受傷導致腦部嚴重受創，出現失智症及創傷後帕金森氏症而改寫了一生。

李修賢與蔡國權是中學同學

已淡出影圈多年的李修賢近年進駐抖音話當年，不時大爆很多圈中秘聞，日前李修賢又再拍片，原來他與蔡國權是中學同學：「我們在1966年是同班同學，他在學校上課，要是上一些不重要的堂，他老是拿著那個鼓棍打鼓，那鼓棍就敲桌子的。」對於蔡國權的悲慘遭遇，李修賢表示深切的惋惜與難過。影片播出後，引來不少迴響。

相關閱讀：金像影帝李修賢老態盡現 老人斑煙屎牙極嚴重 拍片爆料90年代巨星爛賭若非議

李修賢拍片談與蔡國權昔日往事

蔡國權在2002年在東莞不幸發生交通意外受傷，腦部嚴重受創兼出現失智症及創傷後帕金森氏症，並須要坐輪椅代步，而且說話有障礙。蔡國權隨後淡出幕前演出，獲安排在院舍居住，一眾昔日曾與蔡國權合作過的歌手，在2006年舉辦音樂會為他籌募醫藥費，當時徐小鳳、譚詠麟等都有現身支持。到了2008年，蔡國權獲頒再生會十大再生勇士選舉「傑出生命勇士」獎。今次李修賢在抖音拍片，除了談及與蔡國權的昔日往事外，還表示：「交通意外之後，他一直待在老人院，過的是一個廢人的生活，不能動躺在床上。他保養好一點的時候，他還在作曲。所以有時候覺得人，有時候那些意外真的​​很難講。唉，上天有時候真的很捉弄人。蔡國權那麼有天才的人，他一直從小，那個時候才十三、四歲，他已經​​在搞音樂、作曲、唱歌。我比他晚，我拍電影都要十七、八歲才去拍電影，他十三歲就研究音樂，所以呢，往往中，所有的事情是命中注定。」

李修賢的短片引來不少迴響

李修賢的短片引來不少迴響，有人說：「原來你們是同學啊，現在很少看到他的消息了！」、「太可惜了，寫不了歌了，天妒英才，好喜歡他的歌，是個全才。」、「人生無常，可惜了蔡國權的才華。」、「這件事情我們知道，太可惜了。」、「如果他不出車禍，應該會有更多经典歌曲的。」、「權哥好可憐，出咗交通事故入住老人院，一個音樂才子，後來小鳳姐經常有去探望。」甚至有人稱蔡國權定居在內地的護老院，但亦有指他在香港生活。不過在2022年，有粉絲在蔡國權的家人安排下到護理院探望過偶像，當時蔡國權精神奕奕，向鏡頭展現燦爛笑容，為粉絲們簽名兼與眾同樂，表現非常精靈：「蔡生仍然可以認到親人和朋友，他很叻啊！不被命運擊敗，仍然樂觀面對。」

相關閱讀：李修賢有對高顏值混血孫仔孫女 前空姐妻甚少露面 被指有位前港姐知己？