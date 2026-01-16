Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

77歲徐小鳳返老還童？ 私下一舉動令音樂人「不知所措」：實在太夢幻了

影視圈
更新時間：11:00 2026-01-16 HKT
發佈時間：11:00 2026-01-16 HKT

香港殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）元旦出世，剛度過77歲生日，近日罕有露面。音樂人劉卓威早前曾舉辦音樂會，獲好友張崇德引薦認識徐小鳳，近日劉卓威相約徐小鳳茶聚，因為一個舉動，令到劉卓威受寵若驚，一度「有點不知所措」。

徐小鳳優雅又時尚

從照片所見，徐小鳳打扮優雅又不失時尚，穿上一件簡潔大方的淺啡色長外套，內搭全黑衣飾，頸上圍著一條溫暖的格紋頸巾，頭戴黑色帽，加上一副淡粉色眼鏡，顯得和藹可親。雖然已年屆77歲，但徐小鳳精神看來相當飽滿，面色紅潤，對著鏡頭展露燦爛笑容，神采飛揚，狀態絕佳。

相關閱讀：76歲徐小鳳歎大閘蟹飲紅酒罕現身  養尊處優致明顯幸福肥  招牌髮型有變化不拘小節

劉卓威在IG留言：「昨天同小鳳姐茶聚，我實在太幸福了，唔怕話比大家知，我人生第一次有兩位靚女蹺住我手影相，我突然有點不知所措。」劉卓威感謝張崇德引薦認識徐小鳳：「讓我一個平凡人，竟可以同小鳳姐做朋友。」

劉卓威見徐小鳳好夢幻

雖然劉卓威舉辦音樂會已經是數個月前，仍然令劉卓威感到好夢幻：「多謝小鳳姐嚟睇我concert 實在太夢幻了 #小鳳姐好可愛，張相影得似個十幾歲的細路女」。照片曝光後，不少網民留言表示羨慕，大讚徐小鳳風采依然：「小鳳姐是典堂級歌手，不得之了」、「小鳳姐還是那麼的美」等。

相關閱讀：徐小鳳激罕露面展巨星風範  笑容和藹一特徵多年不變  驚喜睇演唱會撐內地新晉歌后

