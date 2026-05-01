佘詩曼馬來西亞「半裸展傷勢」  一部位變異驚人粉絲肉赤  超短裙騷白滑玉腿險走光

現年50歲的「四屆視后」佘詩曼，近年憑藉精湛演技和超凡魅力，事業再創高峰。繼年初以《新聞女王》「Man姐」一角風靡全城後，她的人氣不僅在中港兩地持續高企，更席捲全亞洲。佘詩曼近日赴馬來西亞雲頂出席一場商業活動，以一襲火紅色戰袍驚艷亮相，完美狀態和強大女王氣場，被讚「美到讓人無法移開視線」，再次攀上顏值高峰。

佘詩曼「女王腿」白滑如玉

活動當天，佘詩曼身穿一襲設計大膽的火紅色無袖連身短裙，緞面材質在陽光下閃耀着迷人光澤，盡顯高貴氣質。這條裙子剪裁極簡而性感，不僅是超短裙設計，裙擺更是短得犯規，讓她一雙緊緻修長、白滑如玉的「女王腿」一覽無遺，腿上絲毫沒有一絲贅肉，線條完美，令人驚嘆她保養得宜。

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佘詩曼裙擺極短「好驚走光」

由於裙擺極短，當佘詩曼坐下時，裙擺更會向上縮，場面相當誘人。對此，她本人也在社交媒體的圖片中嬌嗔表示「好驚走光」，流露出一絲可愛的緊張感。

佘詩曼「半裸」晒傷勢

不過，雖然台前風光無限，但在馬來西亞的炎熱天氣下，長時間於戶外進行活動的佘詩曼卻不敵猛烈陽光，慘被曬傷。事後，她在Instagram上傳了一段影片，向粉絲們展示「傷勢」。影片中，她背對鏡頭，露出白滑的玉背和手臂，只見她的手臂和肩膀皮膚被曬得通紅，與未曬到的背部形成鮮明對比。她更配文自嘲「燶咗」（燒焦了），讓大批粉絲心痛不已，紛紛留言表示關心。有趣的是，由於影片角度和裸露的肌膚，有網民笑稱畫面尤如「半裸」狀態，大讚即使是曬傷也依然十分誘人。

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