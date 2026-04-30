正義女神丨佘詩曼許紹雄絕密花絮曝光 片場「父女」鬥戲笑中有淚 甜喊：我只得一個爸爸

資深藝人許紹雄去年底與世長辭，TVB正熱播他有份參演的劇集《正義女神》，日前TVB在社交網分享一段他與契女佘詩曼的幕後花絮片段。這對「父女檔」向來情同至親，私下關係要好，鏡頭前盡顯合拍，片場洋溢一片歡聲笑語，同時亦藏著一份說不出的感動，令一眾網民鼻酸。

佘詩曼見「老竇」露甜美笑容

從花絮片段所見，佘詩曼以一身白襯衫造型亮相，一看見許紹雄便露出甜美笑容，雀躍地喊了一聲「老竇」，監製鍾澍佳打趣問她口中的爸爸究竟是誰？佘詩曼隨即挽實許紹雄手臂，一臉甜絲絲說：「我只得一個老竇！」身旁的譚耀文聞言即開玩笑，指唯獨自己沒有飾演過她的爸爸，令現場氣氛充滿歡笑聲。

許紹雄留下最親切身影

排練期間更是趣事連連，許紹雄講對白時「食螺絲」，原本一句「大家都喺威若國際學校」，竟錯讀成「大家都喺威若國際有限公……」，佘詩曼當場忍不住大笑。到拍攝辭職戲份時，佘詩曼一臉認真地講出對白：「我希望你批准我立刻辭職。」許紹雄卻「爆肚」回應：「什麼，什麼？」功架十足的佘詩曼亦機靈接戲：「以後所有事情都由你自己做……無人幫你呀！」最終，許紹雄趁佘詩曼轉身離開時，自加一句「怕了你」，令本來投入情緒的她瞬間失守，笑了出來。片段的尾聲，二人於車房的一場對手戲，彼此凝望微笑，笑聲連綿不絕，也留下了許紹雄生前最親切的身影，戲內戲外這份親厚的「父女情」，讓不少網民看得眼眶泛紅。

