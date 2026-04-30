Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

正義女神丨佘詩曼許紹雄絕密花絮曝光 片場「父女」鬥戲笑中有淚 甜喊：我只得一個爸爸

影視圈
更新時間：21:15 2026-04-30 HKT
發佈時間：21:15 2026-04-30 HKT

資深藝人許紹雄去年底與世長辭，TVB正熱播他有份參演的劇集《正義女神》，日前TVB在社交網分享一段他與契女佘詩曼的幕後花絮片段。這對「父女檔」向來情同至親，私下關係要好，鏡頭前盡顯合拍，片場洋溢一片歡聲笑語，同時亦藏著一份說不出的感動，令一眾網民鼻酸。

佘詩曼見「老竇」露甜美笑容

從花絮片段所見，佘詩曼以一身白襯衫造型亮相，一看見許紹雄便露出甜美笑容，雀躍地喊了一聲「老竇」，監製鍾澍佳打趣問她口中的爸爸究竟是誰？佘詩曼隨即挽實許紹雄手臂，一臉甜絲絲說：「我只得一個老竇！」身旁的譚耀文聞言即開玩笑，指唯獨自己沒有飾演過她的爸爸，令現場氣氛充滿歡笑聲。

許紹雄留下最親切身影

排練期間更是趣事連連，許紹雄講對白時「食螺絲」，原本一句「大家都喺威若國際學校」，竟錯讀成「大家都喺威若國際有限公……」，佘詩曼當場忍不住大笑。到拍攝辭職戲份時，佘詩曼一臉認真地講出對白：「我希望你批准我立刻辭職。」許紹雄卻「爆肚」回應：「什麼，什麼？」功架十足的佘詩曼亦機靈接戲：「以後所有事情都由你自己做……無人幫你呀！」最終，許紹雄趁佘詩曼轉身離開時，自加一句「怕了你」，令本來投入情緒的她瞬間失守，笑了出來。片段的尾聲，二人於車房的一場對手戲，彼此凝望微笑，笑聲連綿不絕，也留下了許紹雄生前最親切的身影，戲內戲外這份親厚的「父女情」，讓不少網民看得眼眶泛紅。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
影視圈
13小時前
港人帶長者北上深圳一日遊求救 「保姆級」行程震撼登場 網民驚訝：點「打卡呃Like」都諗埋｜Juicy叮
港人帶長者北上深圳一日遊求救 「保姆級」行程震撼登場 網民驚訝：點「打卡呃Like」都諗埋｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
00:57
銅鑼灣持刀匪闖銀行 遞紙條要求10萬元事敗 警掩至截獲
突發
4小時前
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
飲食
10小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
2026-04-29 15:35 HKT
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
旅遊
12小時前
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
影視圈
11小時前
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
7-Eleven快閃優惠！7-11便利店一連四日全單8折 指定分店購物滿額即享折扣
7-Eleven快閃優惠！7-11便利店一連四日全單8折 指定分店購物滿額即享
生活百科
9小時前