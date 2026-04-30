Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吳彥祖一代男神驚變「光頭佬」  現身半山盡剃煩惱絲  近年屢被指顏值崩壞髮線後移

影視圈
更新時間：21:00 2026-04-30 HKT
發佈時間：21:00 2026-04-30 HKT

現年51歲的一代男神吳彥祖（Daniel），自出道作《美少年之戀》以來，其俊朗不凡的外表一直深入民心。近年雖然常駐美國，但近日為了出席電影《寒戰1994》的首映禮而返港。首映禮上他頭戴帽子，以一身精心搭配的復古造型示人，成熟魅力不減當年。就在影迷仍回味其型男本色之際，近日有網民於香港半山寶雲道一帶巧遇吳彥祖，卻驚訝地發現他已徹底剃掉頭髮，以一個全新的光頭造型示人！

吳彥祖T恤短褲騷光頭

根據網民的偶遇照片，吳彥祖當日打扮極為隨性，身穿白色T恤、藍色短褲，配上一對白色平底鞋，與一般市民無異。最引人注目的，莫過於他的光頭。在沒有帽子或任何遮掩下，他大方地展示新造型，似乎毫不在意旁人目光。

相關閱讀：寒戰1994｜吳彥祖叮囑劉俊謙專心一致避開社交網 巴柔高手女兒頸鎖老豆︰我唞唔到氣

吳彥祖依然有型

儘管變成了光頭，但憑藉其高大挺拔的身材和依然帥氣的五官，吳彥祖仍然顯得型仔，絲毫沒有減損他的男神風範。照片中可見，他在半山步道上一派輕鬆，時而舉起手機拍攝周遭風景，時而低頭專心玩電話，完全沉浸在自己的獨處時光中，情緒沒有因髮型驟變而有任何波動，盡顯鬆弛自在的狀態。

吳彥祖剃頭引刀成一快？

吳彥祖今次突然以光頭示人，外界對其原因揣測紛紛。有指他可能是為了投入新電影的拍攝工作，需要配合角色造型而作出改變。不過就有網民猜測，此舉可能與他近年備受困擾的髮線後移問題有關。不少人認為，吳彥祖或許是選擇「引刀成一快」，直接剃光頭髮，以最徹底的方式解決「M字額」煩惱。

吳彥祖屢被指顏值崩壞

事實上，關於吳彥祖外貌「隨年月變化」的討論已非首次。去年4月，曾有網民在美國偶遇他並分享合照。當時吳彥祖雖然打扮年輕，但其急劇後移的髮線問題已相當明顯，尤其在額頭兩側「M字」位置更見稀疏，並夾雜了白髮。此外，當時的他眼角魚尾紋、眼袋及法令紋都清晰可見，膚色亦略顯黝黑乾涸，略帶滄桑感，被部分網民形容為「顏值崩壞」。

相關閱讀：《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
影視圈
13小時前
港人帶長者北上深圳一日遊求救 「保姆級」行程震撼登場 網民驚訝：點「打卡呃Like」都諗埋｜Juicy叮
港人帶長者北上深圳一日遊求救 「保姆級」行程震撼登場 網民驚訝：點「打卡呃Like」都諗埋｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
00:57
銅鑼灣持刀匪闖銀行 遞紙條要求10萬元事敗 警掩至截獲
突發
4小時前
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
飲食
10小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
2026-04-29 15:35 HKT
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
旅遊
12小時前
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
影視圈
11小時前
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
7-Eleven快閃優惠！7-11便利店一連四日全單8折 指定分店購物滿額即享折扣
7-Eleven快閃優惠！7-11便利店一連四日全單8折 指定分店購物滿額即享
生活百科
9小時前