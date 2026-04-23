寒戰1994｜吳彥祖叮囑劉俊謙專心一致避開社交網 巴柔高手女兒頸鎖老豆︰我唞唔到氣

由梁樂民執導兼編劇的前傳電影《寒戰 1994 》，找來久未演出港產片的吳彥祖，飾系列作中的「始作俑者」前警務處處長「蔡元祺」。梁樂民形容吳彥祖好靚仔，加上年紀及歷練，完全吻合演出此角，稱「香港觀眾好掛住佢」。而自認《寒戰》系列迷的吳彥祖，稱一直想同梁樂民合作，雙方一拍即合。撰文：鄺芷瑩、攝影：譚志光

吳彥祖闊別香港影壇6年

睽違六年香港影壇的吳彥祖，稱開拍《寒戰 1994 》初期，以為自己會不適應，「第一日試造型，就見返以前共事的同業，說廣東話好舒服，有回家感覺。」續說︰「我拍英文片，說英文對白的電影只有 10齣 ，但講廣東話的作品就拍了 60 多套！」演過多次警察角色的吳彥祖，笑言由「行咇」、督察到《寒戰 1994 》升呢做副處長，「自己亦成熟了，人生經歷豐富了，適合演此類人物。」梁樂民大旗讚對方演繹有驚喜，「他演出前做了不少功課，會模仿張國柱所演的『蔡元祺』抽雪茄，一模一樣！令觀眾有所連結。」

梁樂民（右）執導兼編劇的前傳電影《寒戰1994》，找來久未演出港產片的吳彥祖擔任要角。

吳彥祖闊別香港影壇六年。

前傳電影《寒戰1994》中，吳彥祖扮演系列作中的「始作俑者」前警務處處長「蔡元祺」。

吳彥祖叮囑劉俊謙專心一致

在前傳故事中，吳彥祖（時任警務處行動副處長「蔡元祺」）同劉俊謙（時任O記署任總警司「李文彬」）有好多對手戲，吳彥祖形容對方靚仔有觀眾緣，「他演戲出色，是好勤力的演員。我第一日造型才認識他，大家溝通過後，我非常欣賞他，夾起來默契自然出來。」吳彥祖興奮同一班年輕演員合作，「以前自己最後生，拍《寒戰 1994 》差不多是全場最大年紀！」他跟劉俊謙分享在美國拍戲的經驗，建議對方要專心拍戲，「好多演員會玩抖音、小紅書等，應該專心去做一件事會較好。我都有玩社交媒體，但我一年才拍一部戲。好多人以為多 follower 就是紅，其實只要做好本份，慢慢就會紅。」

《寒戰1994》中，吳彥祖（時任警務處行動副處長「蔡元祺」）同劉俊謙（時任O記署任總警司「李文彬」）有好多對手戲。

「蔡元祺」城府極深。

吳彥祖以前輩身份，叮囑劉俊謙做演員要專心一致。

吳彥祖嘆無機會同周潤發做對手戲

《寒戰 1994 》請來周潤發、古天樂和郭富城演出坐鎮，沒有跟吳彥祖同場，他專登到現場探班，「兒時就好鍾意發哥，一直沒有機會合作，這次在片場看他做戲，好驚喜！我以往跟郭富城、古天樂經常合作，這個組合實在很難得。」他現階段一年只接一部戲，吳彥祖形容這個節奏適合自己，他想多抽時間陪伴女兒，「女兒沒看過我的電影，不希望她覺得爸爸是明星，女兒長大後自會看自己喜歡的電影。」

吳彥祖嘆無機會同周潤發拍檔，做對手戲。

《寒戰1994》請來周潤發、古天樂和郭富城演出坐鎮。

吳彥祖介意女兒當演員

《寒戰 1994 》以香港回歸前為背景年代，吳彥祖對這段時期沒太多理解，「那時我 21 歲，太後生了， 97 年大學畢業，做了一個決定，就是到香港發展。」他被發掘去拍戲，改變命運。曾在美國集武的吳彥祖，在 1994 年加入北京武術隊，當中有大教練吳彬「老吳」、吳京是「大吳」，他是「小吳」，現在的他一星期也會抽兩、三日打拳練功，並稱女兒Raven有學巴西柔術，試過箍住他的頸，「真的解不開！情況好尷尬……」搞到他唞不到氣要踢腳示意停止，續說：「疫情時，畀女兒睇小朋友玩巴西柔術的短片，她十分有興趣，玩了 5 年，參加比賽贏過金牌。我學了 30 多年功夫都解不開！之後我練巴西柔術 兩 年，終於搵到兩個方法解開頸鎖。」

問到女兒是否喜歡演戲？他表示︰「女兒返學有參加歌舞劇表演，未知可有興趣。我不想女兒做演員，尤其是女仔，太辛苦了。」即是觀眾未必有機會看到吳彥祖「父女檔」演出。

吳彥祖被巴西柔術高手女兒「頸鎖」！

吳彥祖女兒Raven 12歲。

父女關係融洽。

梁樂民《寒戰 1995 》接力

導演梁樂民透露下一集《寒戰 1995 》中，吳彥袓、劉俊謙繼續本色演出，「相當有型！」且發揮強勁男性荷爾蒙，「打鬥場面激烈，就連女性工作人也偷偷睇住個 Mon！」 吳彥祖比較喜歡拍亞洲片，因為導演「話晒事」，而在美國拍戲，監製、導演各有話事權，「那就會好亂。」讚梁樂民好脾氣、內斂，不像劉偉強、爾冬陞會在片場鬧人，「但不是罵我！」問吳彥祖可有想過做導演？他表示不想離家太久，「可能待女兒讀大學再想，就算做導演，一定自己寫劇本。」提到劉俊謙也學寫劇本做導演，梁家輝願意收兩蚊片酬演出，吳彥祖笑說：「畀錢就得啦！要 100% 比足，我是前輩嘛，要尊重前輩……當然有得商量。」

《寒戰》系列是大project，梁樂民經已準備《寒戰1995》接力。

吳彥祖於《寒戰1994》飾蔡元祺（青年）：1994年時任警務處行動副處長，作風心狠手辣。角色的老年版由張國柱於《寒戰II》飾演。

《寒戰1994》中，吳彥祖同謝君豪（香港首富）鬥戲。

《寒戰1994》中，出爐金像影帝梁家輝飾李文彬，為保安局局長候選人。提到劉俊謙也學寫劇本做導演，梁家輝願收兩蚊片酬，吳彥祖笑說：「要100%比足……當然有得商量。」