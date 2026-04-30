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75歲譚詠麟「歲月不饒人」影片曝光 頭頂盡濕顯稀疏髮量 網民點出一細節力撐：只似60＋

影視圈
更新時間：19:05 2026-04-30 HKT
發佈時間：19:05 2026-04-30 HKT

號稱「年年25歲」的樂壇校長譚詠麟，今年已經75歲，但活力依然不減當年。他經常在社交平台上分享生活點滴，與粉絲打成一片，並積極參與明星足球隊的活動，在內地多個城市巡迴比賽，精力充沛。

譚詠麟面色紅潤氣息佳

然而，歲月總會留下痕跡。近日，一段由網民分享的偶遇影片，揭示了譚校長運動後的最新狀態。影片中，剛剛完成運動的譚詠麟身穿白色運動外套，雖然滿頭大汗，但臉色紅潤，氣息極佳。在近距離鏡頭下，他臉上沒有太多明顯的皺紋，皮膚狀態一流，完全不像七旬長者。

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譚詠麟真實髮量曝光

不過，當鏡頭聚焦在他的頭頂時，則呈現了另一番景象。由於運動後頭髮被汗水浸濕，原本蓬鬆的髮型變得扁塌，令他真實的髮量表露無遺。影片中清晰可見，他頭頂的頭髮顯得相當稀疏，甚至出現了不少「窿窿」，頭皮清晰可見。

網民：譚詠麟比真實年齡細10年

影片曝光後，網民對譚校長的狀態反應兩極。有網民坦言「譚校長老去了」，認為稀疏的髮量是歲月不饒人的證明。但更多粉絲力撐偶像，認為從他的紅潤氣息和富彈性的皮膚，指出以他的年紀來說，保養得已經非常出色，其中一位網民留言表示：「8旬，看起來就60+」，大讚譚詠麟的真實狀態比實際年齡起碼年輕10年，依然充滿巨星風采。

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