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李麗珍女兒許倚榕認嫁張明偉後首曝光 首談父親許愿嫁女反應 公開造人計劃：生到幾多就生

影視圈
更新時間：17:45 2026-04-30 HKT
發佈時間：17:45 2026-04-30 HKT

張明偉早前社交平台分享了一段在北海道雪地向許倚榕（Annise）單膝下跪影片，公布求婚成功。張明偉和未婚妻許倚榕（Annise）今日（30日）是求婚後首度出席公開活動，拍照時許倚榕大方展示求婚戒指，二人並透露籌備婚禮細節、婚禮的預計時間，以及透露許倚榕的親父、李麗珍的前夫許願，對這門親事的反應

張明偉為養家盡力開工

對於求婚過程，張明偉笑言好順利，準備有半年時間，求婚戒指也挑選很久。提到李麗珍指張明偉幾個月前秘密向她「問准」跟愛女求婚。張明偉笑言當然要，如果求婚後，對方父母不喜歡就大件事，所以要問清楚先，因為結婚不只兩個人的事。提到李麗珍對於準女婿張明偉的表現給予9分滿意度，剩下的1分是為了「推動佢繼續努力工作養家」。張明偉笑言現在好專注剩下的1分，無論演戲、音樂、主持工作方面，若有工開也可找他。

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張明偉許倚榕預計27年結婚

許倚榕對於求婚過程，她坦言好感動，但當時太緊張，張明偉對她說什麼也忘記，不過有拍攝現場情況。問到可覺驚喜，她笑說：「喜啲！」談到籌備婚禮，張明偉表示首先要擇日，但父母不在港，李麗珍於外地拍戲，預計2027年舉行婚禮。他說：「我哋唔會揀外地舉行婚禮，會專注喺香港，留港消費全日繽紛。」。

許倚榕想於香港搞戶外婚禮

張明偉笑言婚禮安排由老婆話晒事，在旁的許倚榕則透露希望在戶外舉行婚禮，附近有山有海，自己亦很期待著裙褂，暫時未試婚紗，因為想操身形更有線條先。熱愛音樂的張明偉，表示想搞個有音樂元素的婚禮。許倚榕聞言即謂：「我使唔使唱？」張明偉笑指唱歌跳舞不少得，至於會否作歌送給未婚妻？他說：「唔止一首歌，作一首代表唔到我心意，要寫張專輯。」。

許倚榕：生到幾多就生

談到婚後造人計劃，許倚榕笑說：「唔心急！生到就生，生到幾多就生，我都鍾意小朋友。」談到快將成為人妻，媽媽李麗珍可有說話跟她分享。許倚榕說：「無呀！佢忙緊拍戲。（媽媽戥你高興找到如意郎君？）係呀！高興，爸爸（許願）都Ok」。張明偉指跟許願在音樂上有交流，從中跟對方學習，大讚許願跟不少巨星合作。當笑他行「外父政策」好成功，他笑言談不上，只是跟對方學習，自己有地方做得不夠好也會提點他。

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