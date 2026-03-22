李麗珍女兒許倚榕認將結婚 晒鑽戒公開正版求婚片 與富貴未婚夫張明偉甜蜜合照

「性感女神」李麗珍日前爆28歲女兒許倚榕獲富家子男友張明偉求婚，預告即將嫁女。今日（22日），許倚榕在IG正式公布喜訊，證實已接受張明偉的求婚，並大方分享「正版」求婚片段及與未婚夫張明偉的合照，甜晒巨型鑽戒。

張明偉雪地下跪曾稱「玩大咗」

許倚榕與張明偉結婚喜訊的公布方式一度令人看得一頭霧水。早在本月19日，許倚榕已在IG上載一段在雪地拍攝的影片，片中可見男友張明偉單膝跪地，狀似求婚，她更興奮留言：「I said YES！」（我願意！），引來大批圈中好友及網民留言恭賀。

然而，張明偉卻在留言區回覆「玩大咗」，讓外界對求婚的真實性頓生疑惑。直至昨日（21日），母親李麗珍親自向傳媒證實，女兒確實已被男友張明偉求婚成功，讓這宗喜事獲得確認，同時亦令曾拍攝《愛回家之開心速遞》的張明偉家境再掀討論。

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許倚榕晒鑽戒證婚訊

為免再生誤會，許倚榕今日索性公開真正的求婚片段和照片，公告天下。從影片中可見，在一個被白雪覆蓋、陽光普照的海邊，張明偉在燈塔旁向許倚榕單膝下跪，場面極度浪漫。許倚榕亦上載了與未婚夫張明偉的溫馨合照，並大方展示手上閃亮的鑽戒，臉上掛著幸福的笑容。她更配文寫道：「Just us, at the edge of it all. 在世界邊端，只有我們。」字裡行間洋溢著待嫁的喜悅。

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