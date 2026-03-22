Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李麗珍女兒許倚榕認將結婚 晒鑽戒公開正版求婚片 與富貴未婚夫張明偉甜蜜合照

影視圈
更新時間：18:30 2026-03-22 HKT
發佈時間：18:30 2026-03-22 HKT

「性感女神」李麗珍日前爆28歲女兒許倚榕獲富家子男友張明偉求婚，預告即將嫁女。今日（22日），許倚榕在IG正式公布喜訊，證實已接受張明偉的求婚，並大方分享「正版」求婚片段及與未婚夫張明偉的合照，甜晒巨型鑽戒。

張明偉雪地下跪曾稱「玩大咗」

許倚榕與張明偉結婚喜訊的公布方式一度令人看得一頭霧水。早在本月19日，許倚榕已在IG上載一段在雪地拍攝的影片，片中可見男友張明偉單膝跪地，狀似求婚，她更興奮留言：「I said YES！」（我願意！），引來大批圈中好友及網民留言恭賀。

然而，張明偉卻在留言區回覆「玩大咗」，讓外界對求婚的真實性頓生疑惑。直至昨日（21日），母親李麗珍親自向傳媒證實，女兒確實已被男友張明偉求婚成功，讓這宗喜事獲得確認，同時亦令曾拍攝《愛回家之開心速遞》的張明偉家境再掀討論。

相關閱讀：李麗珍女兒許倚榕北海道被求婚 珍妹榮升準外母 認月前曾被富貴準女婿張明偉問准心意

許倚榕晒鑽戒證婚訊

為免再生誤會，許倚榕今日索性公開真正的求婚片段和照片，公告天下。從影片中可見，在一個被白雪覆蓋、陽光普照的海邊，張明偉在燈塔旁向許倚榕單膝下跪，場面極度浪漫。許倚榕亦上載了與未婚夫張明偉的溫馨合照，並大方展示手上閃亮的鑽戒，臉上掛著幸福的笑容。她更配文寫道：「Just us, at the edge of it all. 在世界邊端，只有我們。」字裡行間洋溢著待嫁的喜悅。

相關閱讀：李麗珍女兒被求婚｜富家子張明偉靠《愛回家》入屋將娶許倚榕  父獲封太平紳士母曾任職教育局

李麗珍準女婿張明偉富裕家境曝光？

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
8小時前
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
李麗珍女兒被求婚｜富家子張明偉曾拍《愛回家》將娶許倚榕 父為太平紳士母曾任職教育局
李麗珍女兒被求婚｜富家子張明偉曾拍《愛回家》將娶許倚榕 父為太平紳士母曾任職教育局
影視圈
6小時前
傳山西有男子被割下體陳屍街頭。
00:31
傳山西漢偷食人妻 遭閹割棄屍街頭
即時中國
8小時前
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
飲食
2026-03-21 10:30 HKT
將軍澳神秘後花園大媽舞噪音擾人 街坊爆料：霸地唱K打牌練氣功 仲做埋呢樣嘢......｜Juicy叮
00:48
將軍澳神秘後花園大媽舞噪音擾人 街坊爆料：霸地唱K打牌練氣功 仲做埋呢樣嘢......｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-21 13:18 HKT
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
影視圈
2026-03-21 16:30 HKT
天氣︱準備轉季！天文台料周三起日間炎熱 多區衝破30度
00:48
天氣︱準備轉季！天文台料周三起日間炎熱 多區衝破30度
社會
5小時前
長者專享寬頻優惠！月費低至$88 送免費電話+貼心管家/手機支援服務
長者專享寬頻優惠！月費低至$88 送免費電話+貼心管家/手機支援服務
生活百科
9小時前