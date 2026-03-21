李麗珍女兒許倚榕北海道被求婚 珍妹榮升準外母 認月前曾被富貴準女婿張明偉問准心意

曾在《愛．回家之開心速遞》飾演「佐治」的張明偉，兩年前認戀，與李麗珍、著名音樂製作人許愿女兒許倚榕拍拖，二人相戀約三年，許倚榕前日（19日）突然在社交平台上載一段雪地影片，見到男友張明偉單膝跪地，許倚榕更留言：「I said YES！」收到大量恭喜。

張明偉回應求婚片

影片中，見到張明偉先是單膝跪地，再拎起手機，鏡頭一轉，許倚榕單腳放到男友膊頭，因失去平衡而雙雙倒地。之後許倚榕與張明偉轉換多個姿勢，原來是二人擺出動漫《JoJo的奇妙冒險》的標誌性「JOJO POSE」，引起網民大呻受騙。網民在帖文下問：「求婚片？」張明偉回覆：「玩大咗」。

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不過未來外母李麗珍回覆傳媒時，承認愛女許倚榕在北海道已答應張明偉求婚，李麗珍表示張明偉幾個月前已向她透露想向女兒求婚，並問准過關才行動，李麗珍認為結婚是兩個人的事，女大女世界，最緊要女兒鍾意。李麗珍有感時光飛逝，女兒已經29歲就快成為人妻。

李麗珍睇好張明偉

李麗珍又透露張明偉數月前已秘密計畫在雪地求婚，直到最近的北海道之旅才實行，李麗珍憶述收到愛女電話時，被告知「媽咪，我被求婚呀！」李麗珍要裝作事前並不知道。對於給準女婿的分數，李麗珍認為10分滿分的話達到9分，餘下的1分是推動張明偉繼續努力工作，賺錢養許倚榕。

張明偉家境富裕

許倚榕與張明偉自2024年公開戀情，感情穩定。36歲的張明偉家境富裕，父親張永森為律師兼自由黨創黨成員之一。畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳理系的張明偉，學成返港選擇入娛樂圈從低做起，離巢TVB後追尋音樂夢，與朋友組成樂隊「Charming Way」，擔任主音及結他手。

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