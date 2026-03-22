李麗珍女兒被求婚｜富家子張明偉靠《愛回家》入屋將娶許倚榕  父獲封太平紳士母曾任職教育局

現年36歲，因飾演《愛．回家之開心速遞》中「佐治」一角而為人熟知的張明偉，近日向李麗珍女兒許倚榕求婚成功。許倚榕日前在IG發布了一段在雪地中，張明偉單膝跪地求婚的浪漫影片，並甜蜜配文「I said YES！」，正式宣布婚訊，收穫大量祝福。即將榮升外母的李麗珍，盛讚這位準女婿十分入面值九分。

張明偉曾當TVB助導

張明偉畢業於世界頂尖學府——美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳理系，絕對是名副其實的學霸。2010年返港後，他首先加入TVB擔任訪談節目《今日VIP》的助理編導。然而，出於對幕前工作的熱愛，他毅然報考第25期藝員訓練班，並於2011年正式簽約成為TVB藝員。

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入行後，張明偉參演過多部劇集，最終憑藉處境劇《愛．回家》中的「佐治」一角成功入屋，知名度大增。儘管如此，他心中始終懷抱著音樂夢。2022年，他選擇離開TVB，專心發展音樂事業，目前是樂隊「Charming Way」的主音及結他手，以獨立音樂人的身份活躍於樂壇。

張明偉出身顯赫之家

張明偉的家庭背景相當顯赫。他的父親張永森不僅是一位律師，更是自由黨的創黨成員之一。張父在1993年已獲委任為太平紳士，並先後於2009年及2016年獲頒榮譽勳章及銅紫荊星章，在政商界均有重要地位。其母親同樣來頭不小，曾是一名英文老師，更在教育局負責特殊教育工作。有網民更發現，張明偉的媽媽與TVB視后李司棋驚人「撞樣」。即使出生在如此富裕的家庭，張明偉曾表示，家人對他最大的支持並非金錢，而是給予他無限的自由去追尋自己的音樂夢想。

李麗珍親自撮合張明偉和女兒

據悉，張明偉與許倚榕的這段美好姻緣，是由準外母李麗珍一手撮合。李麗珍在一次飯局上認識了張明偉，並對其才華和認真的工作態度極為欣賞。她曾公開大讚：「呢個男仔好上進，做事認真。佢識作曲、填詞、唱歌，雖然唔係一炮而紅，但我欣賞佢好努力。」

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