胡定欣離巢後進軍內地影壇獲名導加持 與金像影后鮑起靜強強聯手 傳空降《乘風2026》踢館

44歲的視后胡定欣，自宣布恢復自由身後，事業規劃藍圖迅速展開，展現出驚人的行動力。她將事業重心轉向內地市場的第一步，便是接拍了備受矚目的電影《凡夫俗女》，正式宣告進軍內地影壇。在這部作品中，胡定欣挑戰了一個極具層次感的角色，一位經歷婚姻失敗，卻依然勇敢帶著女兒二婚的現代女性。這個角色敢愛敢恨，無視世俗眼光，其堅毅與獨立的個性，與胡定欣本人敢於跳出舒適圈的形象不謀而合。

胡定欣新片獲金像班底護航

胡定欣近日在社交平台上分享了開鏡的喜悅，照片中她狀態大勇，吸引了大量粉絲留言打氣。電影《凡夫俗女》之所以未映先轟動，其強大的幕後與台前陣容是關鍵。影片由內地殿堂級導演田壯壯親自監製，演員陣容更是星光熠熠，胡定欣將與金像獎影后鮑起靜及影帝太保同場飆戲。鮑起靜飾演的姑媽，一生被傳統束縛，卻在生命盡頭勇敢掙脫枷鎖，與胡定欣的角色形成強烈的對照與情感牽絆。而這已是胡定欣與鮑起靜繼劇集《同盟》及電影《臨時劫案》後的第三度合作，二人早已默契十足，此次再度飾演關係複雜的親人，她們之間細膩的情感互動，必將成為影片的一大看點。

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傳胡定欣空降《乘風2026》舞台踢館

在影壇邁出重要一步的同時，胡定欣也沒有忘記她在舞台上的光芒。有傳她將以「踢館者」的震撼身份，加盟內地王牌綜藝節目《乘風2026》。對於熟悉胡定欣的觀眾而言，她的唱跳實力早已毋庸置疑。在TVB期間，她便是公認的舞台王者，無論是大型台慶表演，還是早年參加《舞動奇跡》時的驚艷表現，都證明了她深厚的舞蹈功底和超強的舞台氣場。此次空降《乘風2026》，她將與來自各地的實力派姐姐們同台競技，這不僅是一次才藝的展示，更是她開拓內地綜藝市場的頭炮。

胡定欣婚姻事業兩得意

事業上的積極進取，與胡定欣人生新階段的開啟密不可分。去年10月，她與外科醫生男友陳健華低調完婚，步入婚姻的殿堂，甜蜜幸福溢於言表。而在今年2月，她正式宣布結束與TVB及邵氏長達22年的賓主關係，這個決定象徵著她對過去的感恩告別，以及對未來的勇敢展望。

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