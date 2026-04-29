朱智賢分手2年仍被狙擊 被轟「不懂珍惜謝東閔」 親身反擊爆分手真相？

近日前TVB女星朱智賢（Ashley）在社交平台，分享了一段關於情侶同居前後大不同的搞笑短片，卻意外令網民舊事重提，語帶指責地說：「老實講，謝東閔真係好男人，只可以講你唔懂珍惜，亦希望你能夠經一事長一智。」面對這則「翻舊帳」的留言，已轉型為KOL的朱智賢不再選擇沉默，罕有地親自回覆，並直接反擊：「你這樣留言，就知道你根本不認識我們兩人，祝你生活愉快。」，她之後盡展高EQ：「謝謝觀看及支持」，她又指「我相信每個人嘅人生都會做錯事，希望別人原諒你的同時你也學會放下，祝你生活愉快」，其回應隨得到不少網民支持，認為「感情事只有你同閔大人最清楚！」，稱讚她格局大了，勇於為自己發聲。

網民舊事重提辣㷫朱智賢

朱智賢於2020年被媒體拍到與當時已有家室的香港先生冠軍黎振燁，在山頂的僻靜處「偷食蛋糕」，事件曝光後震驚娛樂圈。在朱智賢人生最低谷的時刻，當時的男友謝東閔選擇了原諒與陪伴，並牽著她的手，一同出席記者會，共同面對媒體的鏡頭。記者會上，謝東閔一力承擔，更將部分責任歸咎於自己，直言：「我會陪你走過呢一關！可能係一時間有啲迷失，我自己都有少少責任，可能我成日掛住工作，疏忽咗佢。」他稱讚朱智賢是一位勤力的演員，並懇請外界給予機會：「我希望大家可以畀機會佢反思下，將來繼續畀心機工作。」謝東閔這番不離不棄的深情告白與擔當，感動了無數網民，他也因此被譽為「絕世好男人」，成為許多人心中的典範。

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謝東閔原諒出軌女友曾甜蜜同居

在經歷了風波之後，朱智賢與謝東閔的感情似乎更加穩固，兩人更進一步發展至同居關係，愛得甜蜜，外界一度以為他們早已認定對方，好事將近。然而，愛情長跑八年，最終仍未能抵達終點。2024年底，他們無預警地在社交平台共同宣布分手，謝東閔寫下：「謝謝大家一直以來對我們的愛護與關心，我們有共識地決定以後會以不同身分繼續支持及守護對方。」為這段深入民心的戀情畫上了句號。雖然情侶關係終結，但朱智賢與謝東閔真正做到了「再見亦是朋友」。兩人曾公開表示，已視對方為家人，分手後依然保持聯繫。去年，朱智賢的愛犬離世，謝東閔亦有親身出席喪禮，給予慰問。

黎振燁絕跡幕前轉行當保安員

朱智賢於2023年離巢TVB，成功轉型為KOL，專注經營社交平台，而這次她勇敢為自己辯護，也展現了走出陰霾的決心。與此同時，當年「偷食蛋糕」事件的另一位主角黎振燁，其近況亦被網民曝光。去年網民分享了一張他在啟德主場館觀眾席內工作的照片，相中身穿保安員制服的正是黎振燁。雖然他笑容滿臉，但身形略為消瘦。據了解，「綠葉王」楊證樺經營的保安公司有份參與場館的保安工作，而黎振燁正是其公司員工之一，各人已展開了新生活。

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