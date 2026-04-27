ViuTV 2026四大劇集逐套數  視后劇帝聯手＋銀河映像品質保證  題材卡士夠破格

2026年，ViuTV火力全開，宣告將推出四部製作規模與話題性兼備的重頭劇集。告別單純的偶像牌，ViuTV今年決心以電影級的製作班底與破格創新的題材，從法律界的思辨、舊屋邨的溫情，到跨越陰陽的奇幻官司，每一部都精心鑄造，誓要為觀眾帶來一場前所未有的視聽盛宴，引爆新一輪追劇狂潮！

《COURT!》：銀河映像打造

萬眾矚目的焦點，無疑是ViuTV再度聯手香港電影金字招牌「銀河映像」推出的律政大劇《COURT!》。該劇由王牌監製游乃海、朱淑儀坐鎮，並邀得《正義女神》的金牌編審潘漫紅執筆，幕後陣容堪稱「品質的同義詞」。演員方面，由實力新生代邱士縉（Stanley）、朱鑑然及陳湛文領銜主演，更匯聚了黃德斌、強尼、張達倫等一眾演技派巨星，星光熠熠的陣容堪比電影鉅製。劇集將以三個獨立單元故事構成，深入剖析在莊嚴的法庭之上，「真相」為何物，以及它如何輕易地被扭曲。準備好接受一場關於人性、公平與正義的震撼教育！此劇定檔5月18日隆重首播，各位律政劇迷敬請鎖定。

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《日落下的彩虹》：視后劇帝聯手

若你偏愛觸動人心的溫情故事，《日落下的彩虹》將是你的年度必看。劇集以即將消逝的彩虹邨為舞台，由情感細膩的導演劉偉恒掌鏡，並由黃子桓、鄭嘉敏監製。演員陣容更是夢幻級別，破天荒請來視后唐詩詠與劇帝潘燦良首度合作，配搭人氣偶像邱士縉（Stanley）及許軼（Day），更有夏雨、郭峰、吳浣儀等殿堂級老戲骨同台飆戲。故事將圍繞七個發生在彩虹邨的單元故事，巧妙地將幾代人的親情、愛情與友情交織在一起，在屋邨步入歷史倒數的時刻，細膩刻畫屬於香港的獨有人情味。相信這部充滿懷舊氣息與真摯情感的作品，必將觸動全城觀眾的心弦。

《喜劇開場》：MIRROR兩子合體

向經典日劇致敬，ViuTV傾力打造改編作《喜劇開場》。由著名編劇龍文康與監製何麗嫦再度聯手，並邀請到MIRROR成員楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）以及ERROR成員何啟華（Dee）組成搞笑三人組「紅白藍」。劇集將真實演繹三位主角為夢想奮鬥十年，在現實與理想之間掙扎的熱血故事。他們許下「十年之約」，若屆時未能成功便要解散，當中的辛酸、淚水與不悔的堅持，勢必會讓每一位正在追夢路上的觀眾感同身受。劇集將於6月3日首播，準備好與他們一同感受這個笑中有淚的青春物語。

《地獄大狀》：魏浚笙林愷鈴穿梭陰陽

ViuTV今年的創意版圖再度擴張，推出了構思極為大膽的奇幻劇《地獄大狀》。故事由監製朱淑儀與編審何靜怡共同創作，講述由林愷鈴飾演的毒舌大律師意外身亡，竟在陰間被富豪鬼魂「聘用」，重返陽間專為鬼魂打官司。這個遊走於陰陽兩界的創新設定，搭配人氣男神魏浚笙（Jeffrey）擔任男主角，再加上楊樂文（Lokman）、潘燦良、張慧儀等實力演員加盟，新鮮感滿溢。劇中，女主角不僅要找出殺害自己的真兇，更要在有限時間內，重新學習如何去愛與被愛。集奇幻、懸疑、愛情元素於一身，《地獄大狀》絕對是2026年最令人意想不到的驚喜之作！

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