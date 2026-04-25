歐倩怡談前夫郭晉安帶兒子豪遊住總統套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」

歐倩怡（Cindy）今日（25日）現身西貢，為陳啟泰主持的HOY TV健康遊戲節目《健康百萬大道》進行錄影。她坦言醫學知識博大精深，需視乎題目是否自己熟悉的領域。是次節目主題圍繞家長們高度關注的ADHD（專注力不足及過度活躍症），歐倩怡分享道，在孩子年幼時，自己也曾因育兒感到焦慮，無論孩子過於安靜或活躍都會擔心，因此經常主動搜尋相關資料，展現出對健康議題的關注。

歐倩怡大方談前夫郭晉安

提到前夫郭晉安早前帶兒子豪華暢遊澳門，並分享入住總統套房的影片，歐倩怡大方表示有看到片段，很高興兒子玩得開心。她透露，兒子在復活節期間曾返回香港，除了與她吃飯，也和外公外婆相聚，並分享了在澳門的趣事。歐倩怡說：「我提議與他（兒子）一起去旅行，但兒子卻說自己已在英國不想再去旅行，因他有關注家人賺錢辛苦，加上他的學費又上升，所以會用心好好讀書。」

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歐倩怡避談男友有否經濟支援

對於近日被拍到打扮樸素，因而被指新男友未有在經濟上支援，歐倩怡笑言沒有留意相關報道，並表示自己平日外出購物時，經常都是街坊裝及素顏，十分貼地。當被問及是否樂於聽到外界認為男友沒提供經濟援助時，她未有正面回應，僅強調自己享受努力工作，特別是目前從事與健康醫療相關的行業，近期更有新合約在洽談中，期望能作多元化發展。

在經濟方面，歐倩怡坦言過去未有為未來儲蓄的習慣，但隨著年紀增長，意識到十年後便可能退休，因此現在特別關注理財和儲蓄規劃，為將來做好準備。

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歐倩怡分享與男友感情進展

至於被問到與男友感情進展如何？歐倩怡表示，「還好，大家一起玩，更是很好的夥伴，因為啱玩很重要。」問到男友是如何配合她去玩？歐倩怡說：「我正在學習自由搏擊，在教練糾正下改善了很多之前不正確的動作，所以以前我打人是不夠狠，現在調節了知道怎樣運用力量，（男友跟你一起玩自由搏擊？）他與我一起打也可以，大家一起打及互打。」問她是否會遷就男友輕手地打？歐倩怡即拉開話題表示，這個星期被擊中面部，好彩沒有瘀痕出現，追問是否男友擊中她的臉？她說：「是教練打中我的，雖然事前教練已說明會怎樣出拳，但因我敏感度不足才會中拳。」