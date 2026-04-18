郭晉安18歲兒子郭令山近照曝光 安仔離婚後罕晒父子情 豪住7500呎總統套房

61歲視帝郭晉安前年突然宣布離婚，去年又離巢TVB，轉向與胞姊郭致因共同創立的草姬集團（2593）發展上。郭晉安事業有成，對仔女亦悉心栽培，早已送今年18歲的大仔郭令山到英國升學，近日兩父子一同到澳門享受豪華之旅，見到郭令山已高過爸爸。

郭晉安父子住總統套房

郭晉安今日（18日）在IG分享一條與兒子在酒店套房內瘋狂玩樂的影片，幽默寫下「金式森林現實版」，並感謝酒店的奢華安排。影片開頭便打出字幕：「跟兒子住700平米（約7,500呎）的酒店房是甚麼體驗」，隨後鏡頭跟隨郭晉安和兒子郭令山，以「一鏡到底」的方式，快速穿梭於這間極盡奢華的總統套房。

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郭晉安變「大細路」作戰

影片中，郭晉安化身「大細路」，帶領身高與他相差無幾的兒子，在偌大的客廳、飯廳、睡房、私人泳池、甚至卡拉OK房之間來回奔跑追逐。兩父子坐低「戰術喝水」後，又衝入房雙雙倒在大床上，之後彈起繼續「探險」。

郭晉安與郭令山一起打桌球、在私人K房中高歌，郭晉安更自封「K歌之王」，兒子為「K歌之王子」。整個過程配上「父子局」、「激烈對抗中」等詼諧字幕，將父子二人的追逐嬉戲，變成了一場溫馨又搞笑的「貓捉老鼠」遊戲。

郭晉安父子關係似朋友

當郭晉安在私人泳池邊假裝試水溫、動作浮誇時，兒子郭令山就在一旁笑住觀看，影片配上「兒之不解」的字幕，畫面溫馨又有趣。影片尾聲，郭晉安與兒子坐在房間促膝長談，字幕幽默地標示二人聊「人生規劃」、「娛樂八卦」、「世界格局」，展現父子無所不談的如朋友般的親密關係。

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