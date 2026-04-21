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46歲歐倩怡昔日靚衫變街坊Look 身上一細節疑新男友未有經濟援助 離婚後呻窮要賣車交租

影視圈
更新時間：22:00 2026-04-21 HKT
發佈時間：22:00 2026-04-21 HKT

46歲的歐倩怡，自2024年宣布與郭晉安結束18年婚姻後，一舉一動備受關注。近日她於社交平台分享近照，只見她換上新髮型，並透露是為接下來的訪問及拍攝工作做準備，似乎已全面投入工作。然而，相片中她打扮樸素，身穿黑色T恤配搭深色長褲，一身「街坊」造型，與以往的闊太形象大相逕庭，不禁令人聯想其離婚後，生活質素下降。

歐倩怡賣車交租呻等錢使

事實上，歐倩怡自與郭晉安分居兩年，正式離婚後，歐倩怡的生活迎來了巨大轉變，她要搬離愛巢，獨自租屋生活，為了節省開支，她更不惜賣掉座駕，歐倩怡過去曾在公開訪問中坦承「等錢使」，直言因為要交租而感到經濟壓力，因此急急復出幕前，努力賺錢養活自己。從她的IG限時動態可見，她特意到中環整理髮型，積極裝備自己。

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歐倩怡離婚後迎來新戀情

歐倩怡雖然生活變得樸實，但感情世界似乎迎來了新曙光，早前她被拍到與一名禿頭中年男士甜蜜翹手，疑似覓得第二春。據指該男士為連鎖補習社的簡姓創辦人，身家高達1.2億。對於新戀情，歐倩怡並未否認，僅低調表示雙方仍在「了解中」，但一日未到談婚論嫁，歐倩怡的生活開支仍要靠自己。

歐倩怡擁有註冊營養師牌照

回顧歐倩怡的前半生，她在1999年與郭晉安因工作結緣，拍拖七年後奉子成婚，從此淡出幕前，專心相夫教子。當全職太太期間，她並未停下增值自己的腳步，重返校園完成了學士及碩士課程，更考獲英國營養師牌照，毅力驚人。如今一對子女跟隨爸爸生活，恢復單身的她，正在揭開人生新一頁。

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