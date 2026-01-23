歐倩怡7字讚新男友暗踩郭晉安？ 認已一把年紀會為對方「豁出去」：不會給自己太多限制

歐倩怡去年10月「東周刊」獨家披露，被拍到拖新歡溫馨撐枱腳，有大陸媒體「起底」，指其新歡是某連鎖補習社創始人之一，姓簡，身家達1.2億。歐倩兒今日（23日）出席《HOY TV《橫素全中國》記者會》，她承認跟對方了解中。]

歐倩怡對男友轄出去？

談到投放幾多時間了解才行下一步，她表示現在巳豁出去，不會給自己太多限制及時間規限，又指兒子巳18歲，更自嘲一把年紀，反而要做一個好榜樣及好方向給子女。她說：「覺得年紀大左，工作機會無咁多，就算莫講話轉型，年輕時真係機會多，希望做個好榜樣畀囝囝睇，要學業為重唔好太過感情用事，我依家仲要搵食！」

歐倩怡罕談男友家底

談到有指她的男友身家豐厚，歐倩怡否認其事，指報導不正確，男友並非有錢人，亦不是補習社創始人之一。她說：「完全無關，唔知點解咁寫出來。」談到男友從事那個行業，她表示男友並非圈中人，只是「打工仔」，對方是正常正向的人，性格也很好，「大家會互相遷就」。前夫郭晉安早前曾承認，於這段婚姻自己亦有問題，承認控制欲強，對太太的多方面都想操縱，而自己一些主觀的想法亦要對方跟從和應。

歐倩怡認男友被曝光後感不快

問到最近可有跟子女見面，歐倩怡指於聖誕節曾返港。問到子女睇過她的新戀情報導可有談及，她表示子女沒有特別問，可能有待他們長大才說，因為女兒現年只有14歲，亦覺得各方面未到時候。談到如何才帶男友出來見人，她坦言順其自然，大家事業為重先，自己巳收埋了20年，當出返來由零開始，無理由還是「小丸子」，應該建立另一角度給人看，又指營養師並不易做，跟以往的環境不同。問到男友曝光後可感到不開心，她表示有少少，因為不是圈中人會不習慣，不過跟對方說慢慢會習慣。

