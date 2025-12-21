歐倩怡疑患一病透露曾於大學失控：停唔到落嚟 與郭晉安離婚年半傳撻着億元身家老闆級中佬

剛剛迎來46歲生日的歐倩怡（Cindy），去年5月宣布與視帝老公郭晉安離婚，結束18年婚姻後，隨即重返職場，還積極參與電視節目轉型做主持。近日歐倩怡在HOY TV節目《健康關注組》中，自爆疑似曾患上注意力缺陷多動障礙症（ADHD），憶述自己在大學上課時突然「病發」情緒變得異常高漲，High爆完全不受控。

歐倩怡吃完甜品異常亢奮

節目中，歐倩怡表示自己一向給人的感覺活潑好動、不停說話，但原來可能是跟體質及潛在的ADHD有關。歐倩怡說起當年在大學修讀營養學期間，曾與一位教授同枱食飯，當時席間點了一些甜品，當她吃了甜品之後，懷疑體內血糖瞬間突然飆升，情緒亦變得異常亢奮：「我一食完個甜品之後，就變到好High，不停咁講嘢，完全停唔到落嚟！」歐倩怡坦言這個經歷十分難忘。

歐倩怡拍拖保持低調

歐倩怡自從於去年中宣布與郭晉安離婚後，言論及感情生活一直備受關注。她曾稱自己高學歷難找伴侶，但早前就被《東周刊》獨家爆出新戀情，對方似乎跟她很匹配，皆因有指男方是連鎖補習社創始人之一，可見學歷應該也很高，更有傳男方身家達1.2億元，條件拍得住前夫郭晉安。對於這段新戀情，歐倩怡曾回應覺得指男方「幾好」，表示想保持低調，並坦言二人了解中。

