歐倩怡單身後慶祝46歲生日臉紅紅 甜笑洩幸福億萬新歡疑在場？

影視圈
更新時間：21:00 2025-12-17 HKT
發佈時間：21:00 2025-12-17 HKT

歐倩怡（Cindy）與郭晉安去年5月宣布結束18年婚姻，之後鬧出不少風波。歐倩怡去年12月度過失婚後的首個生日，當時只簡簡單單食蛋糕慶祝，今年則外出食飯，慶祝46歲生日。歐倩怡今日（17日）在社交平台分享照片，留言感謝：「多謝大家對我生日嘅祝福，時間過得太快了」。

歐倩怡儀式感滿分

歐倩怡今日在IG分享三張獨照，估計是昨日正日慶祝生日時拍攝，歐倩怡相當高興，臉紅紅似乎飲了不少酒。歐倩怡收到一件細蛋糕，旁邊擺放煙花型蠟燭，儀式感滿分。歐倩怡臉上流露幸福表情，笑得燦爛，未知禿頭新歡是否在場。

相關閱讀：歐倩怡禿頭新歡擁1.2億身家為遵理始創人？　Cindy罕有詳細回應   稱男方介意被封「翻版歐陽震華」

歐倩怡早前歐倩怡被《東周刊》獨家直擊，與一名禿頭中年男甜蜜翹手，疑成功覓得第二春，有指男方為身家達1.2億的簡姓連鎖補習社遵理創始人之一。歐倩怡回應時指男方「幾好」，更說「最重要個人好啦」。對於戀情，歐倩怡表示保持低調，二人「了解中」。不過新歡被傳媒封為「翻版歐陽震華」時，歐倩怡爆對方介意，但「有關心佢」。

郭晉安第二春睇緣份

而歐倩怡前夫郭晉安離婚後，同樣屢傳緋聞，先有跟年輕37歲的2023年香港小姐冠軍莊子璇，被影到一齊打網球，又為莊子璇搞生日派對，傳出「父女戀」。郭晉安今年跟陳曉華合作《金式森林》，劇中譜「忘年戀」，戲外亦傳關係不簡單。郭晉安曾對緋聞回應，對第二春要視乎緣份：「緣份講唔到，唔係計較年紀，兩個人喺適合時間相遇係緣份。」

相關閱讀：TVB三屆視帝郭晉安承認離巢 與歐倩怡離婚後成筍盤轉跑道 變上市公司董事身家傳達五億

