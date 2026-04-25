Katy Perry形象崩壞？男星Josh Kloss稱被當眾除褲露下體 性醜聞連環爆被捲性侵女星爭議

樂壇天后Katy Perry繼早前被澳洲女星Ruby Rose指控性侵後，再有受害人大爆曾被她侮辱及非禮。曾與她合演其經典歌曲《Teenage Dream》MV的男模兼演員Josh Kloss，最近接受《Page Six》訪問，大爆14年前遭Katy Perry當眾除褲及露出下體的慘痛經歷。

Katy Perry被指脫男星內褲

Josh Kloss曾於2019年在IG公開提及此事，這次他更決心受訪公開事件。原本他覺得別人根本不會關心這件事，但他得悉Ruby Rose公開被性侵往事，卻被Katy Perry強烈否認指控，令他意識到勇敢公開事實及解釋自己的重要性。Josh Kloss與Katy Perry於2010年在加州聖巴巴拉拍攝《Teenage Dream》的MV，他說當時二人建立了友誼。2年後，他受邀參加Katy Perry御用造型師Johnny Wujek的生日派對，當他偕同朋友到場時，Katy Perry向他熱情地打招呼，正當他想將朋友介紹給Katy Perry時，她突然快速脫下他的褲子和內褲，露出其下體，令他既震驚又尷尬，而Katy Perry只顧着狂笑。

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Katy Perry獲造型師力撐

Josh Kloss指大家也許認為這只是開玩笑，但他重申與Katy Perry並非存在着嬉鬧成份的密友關係，她的做法只令他感到被羞辱，至今仍感到受傷。《Page Six》查閱了一些來往信件，證實了Josh Kloss的講法，但Johnny Wujek卻反駁說：「這簡直是胡說八道，Katy絕對不會做這種事。」Katy Perry另一好友、珠寶設計師 Marsha Molinari則指Josh是Katy Perry的狂迷，Josh Kloss亦承認當時對Katy Perry有好感，但她的所作所為令他感困惑。

Katy Perry被指曾試圖強吻主持人

此外，俄羅斯電視主持Tina Kandelaki亦於2020年8月受訪時，指控Katy Perry曾在派對上未經她同意就試圖親吻她。而Katy Perry擔任選秀節目《一夜成名》評判時，突然咀20歲參賽者Benjamin Glaze的嘴，惹來觀眾狠批，事後Benjamin Glaze亦坦言對於初吻被奪感覺「不舒服」。

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