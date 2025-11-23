Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Katy Perry暌違內地10年後來華演唱 學中文講暱稱「水果姐」 貫徹其痛恨Labubu人設將公仔掟落台

影視圈
更新時間：21:15 2025-11-23 HKT
發佈時間：21:15 2025-11-23 HKT

美國流行樂天后Katy Perry日前展開其世界巡唱「The Lifetimes Tour」的亞洲巡演部分，並於21及22日假杭州奧體博覽城舉行一連2場杭州站演出，這亦是Katy暌違內地10年後首度來華演唱。

獻唱新歌《Bandaid》

今次Katy久別重臨，吸引大批內地粉絲到來捧場。雖然演唱會在晚上才開始，但粉絲們早在下午5點已聚集在場館外等候開騷，當中更有人分發歌詞和應援物，且有很多粉絲手持其新歌《Bandaid》MV中出現的中國品牌購物袋及玩具熊。這次演唱會上，Katy除了帶來《Bandaid》這首新歌，更唱出《California Gurls》等9首Billboard冠軍單曲，又額外演唱了甚受歡迎的抒情代表作《The One That Got Away》。

Katy暢遊西湖

而Katy全場表現鬼馬，先是挑戰杭州粉絲，高喊：「杭州的歡呼聲一定要超過上海（她接着會到上海開騷）」，立即引來全場歡呼雷動。期間又盡展親和力，主動落台擁抱粉絲，更現場學習以中文說出內地粉絲幫她取名的暱稱「水果姐」。及後有觀眾將Labubu公仔掟上台，Katy亦貫徹其痛恨Labubu的人設，拎起那個貼上其肖像的Labubu公仔就扮喊，還「憤恨」地把公仔掟返落台，逗得全場觀眾爆笑。此外，Katy亦在IG公開她今次杭州之行的美照，包括她穿上中式裙裝、暢遊西湖、吃盡當地美食，以及與內地粉絲的溫馨互動。而Katy接着會到上海、海口、日本崎玉市及阿聯酋阿布扎比，繼續其亞洲巡唱行程。

