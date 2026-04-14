Katy Perry遭Ruby Rose指控性侵 繪影繪聲形容︰佢扯開內褲用私處壓住我塊面

曾與甄子丹合作《3X反恐暴族：重火力回歸》的澳洲女星Ruby Rose近日突指控曾遭美國天后Katy Perry性侵，對方發聲明斥為對話講大話！Ruby近日於社交媒體平台發文，指控Katy於墨爾本一間夜店對她作出性侵犯，她表示︰「Katy Perry在墨爾本的香料市場夜店對我進行了性侵犯。」指事發時她年僅20出頭，如今已年屆40。

Ruby Rose為簽證而收聲

事件起因，始於一則有關Katy出席Coachella音樂節的帖文。Rose在回應時寫道，事件距今已近20年，她一直未能公開陳述。她表示昔日把此事包裝成「有趣的醉酒小故事」對外透露，皆為當時不知如何面對，加上Katy曾答應協助她申請美國簽證，她才選擇沉默。 Rose詳述了事發經過，指Katy在夜總會看見她靠在好友腿上躲避對方，但Katy竟拉開自己的內褲並用私密處壓在她臉上猥褻，令她當場嘔吐；又透露事後她向警方報案，並表示會適時公開講述整個報案過程。

Ruby Rose聲稱有照片為證

Rose再提到Katy大可對她提出訴訟，但她相信對方不會那樣做，因為事件確實發生過，她手上有照片為證，而且整件事是在公開場合、有多名目擊者在場的情況下發生的。 對此，Katy的發言人隨即發聲明強烈否認所有指控，形容相關指控「完全失實，屬危險及鹵莽的謊言」，並指Rose有在社交媒體上對多人提出嚴重指控的紀錄，有關指控均遭當事人否認。