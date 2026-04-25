Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古天樂宣萱世紀合體新歌《無時空之戀》MV 甜蜜互動粉絲激動CP夢成真

影視圈
更新時間：12:10 2026-04-25 HKT
發佈時間：12:10 2026-04-25 HKT

古天樂（古仔）於今年愚人節推出新歌《世紀大騙局》，當時因為網上流傳與宣萱在沙灘十指緊扣的照片，一度傳出古天樂與宣萱拍MV，沒料到《世紀大騙局》推出時，未見二人身影，只以Q版出現。不來驚喜在後頭，昨日（24日）古天樂與宣萱分別在社交網上曝光合唱新歌《無時空之戀》預告，在網上造成轟動。

古天樂宣萱預告開直播

古天樂今年再度在音樂界活躍，繼情人節推出首張個人精選專輯《天命最高 BACK TO THE PAST》，愚人節曝光新歌《世紀大騙局》後，昨日再投下震撼彈。古天樂與宣萱在網上公開的片段，分別以自己的鏡頭出現，並預告《無時空之戀》MV將於明晚（26日）9時30分首播，以及在MV公開15分鐘後開直播與網民見面。

相關閱讀：古天樂宣萱瘋狂CP粉激嬲郭羨妮 正面反擊：此post絕不刪 滕麗名鄭秀文佘詩曼「受害」？

古天樂在IG分享影片似乎是花絮，望住宣萱流露笑容，卻只簡單留言：「我同宣萱第一次出合唱歌《無時空之戀》正式推出」。相反宣萱在Threads上表示：「A surprise for you all！我同古仔第一次合作，唱左首新歌 《無時空之戀》，睇完 MV，到時話返我知唱成點」，而影片則聽到宣萱歌聲，並與古天樂在維港夜景下深情相擁，畫面充滿電影感。

古天樂宣萱緋聞變宣傳

不少網民睇完古天樂跟宣萱這對「國民CP」世紀合體的《無時空之戀》MV預告後，反應極為熱烈留言：「OMG！我心臟跳到好快」、「天啊大癲！係合唱！」、「20幾年啦，CP粉從來未敢諗過嘅嘢，今年全部得到晒」，認為二人今次合作是「有生之年」系列，完全超乎想像。更有不少粉絲笑指古天樂跟宣萱：「唔怪得之最近咁多緋聞，話你哋秘密結婚生仔，原來係拍MV」、「希望你們真的在一起」。

相關閱讀：金像獎2026丨古天樂取出大張「貓紙」 笑宣萱為編劇帶來快感 可拍齣《媽的多次綁架》

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
18小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
17小時前
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
影視圈
18小時前
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
2026-04-24 12:02 HKT
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
旅遊
18小時前
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
2026-04-24 10:00 HKT
八達通換卡最後召集！再有1批舊卡7月到期 2大免費更換方法＋賺盡$400獎賞
八達通換卡最後召集！再有1批舊卡7月到期 2大免費更換方法＋賺盡$400獎賞
生活百科
23小時前
爆旋陀螺熱潮︱玩具店排長龍、買盤靠派籌 限量版炒價逾千 學者拆解翻Hit原因：經濟不景的慰藉 
爆旋陀螺熱潮︱玩具店排長龍、買盤靠派籌 限量版炒價逾千 學者拆解翻Hit原因：經濟不景的慰藉 
社會
5小時前
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影視圈
20小時前
吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影視圈
14小時前