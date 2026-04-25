古天樂宣萱世紀合體新歌《無時空之戀》MV 甜蜜互動粉絲激動CP夢成真

古天樂（古仔）於今年愚人節推出新歌《世紀大騙局》，當時因為網上流傳與宣萱在沙灘十指緊扣的照片，一度傳出古天樂與宣萱拍MV，沒料到《世紀大騙局》推出時，未見二人身影，只以Q版出現。不來驚喜在後頭，昨日（24日）古天樂與宣萱分別在社交網上曝光合唱新歌《無時空之戀》預告，在網上造成轟動。

古天樂宣萱預告開直播

古天樂今年再度在音樂界活躍，繼情人節推出首張個人精選專輯《天命最高 BACK TO THE PAST》，愚人節曝光新歌《世紀大騙局》後，昨日再投下震撼彈。古天樂與宣萱在網上公開的片段，分別以自己的鏡頭出現，並預告《無時空之戀》MV將於明晚（26日）9時30分首播，以及在MV公開15分鐘後開直播與網民見面。

相關閱讀：古天樂宣萱瘋狂CP粉激嬲郭羨妮 正面反擊：此post絕不刪 滕麗名鄭秀文佘詩曼「受害」？

古天樂在IG分享影片似乎是花絮，望住宣萱流露笑容，卻只簡單留言：「我同宣萱第一次出合唱歌《無時空之戀》正式推出」。相反宣萱在Threads上表示：「A surprise for you all！我同古仔第一次合作，唱左首新歌 《無時空之戀》，睇完 MV，到時話返我知唱成點」，而影片則聽到宣萱歌聲，並與古天樂在維港夜景下深情相擁，畫面充滿電影感。

古天樂宣萱緋聞變宣傳

不少網民睇完古天樂跟宣萱這對「國民CP」世紀合體的《無時空之戀》MV預告後，反應極為熱烈留言：「OMG！我心臟跳到好快」、「天啊大癲！係合唱！」、「20幾年啦，CP粉從來未敢諗過嘅嘢，今年全部得到晒」，認為二人今次合作是「有生之年」系列，完全超乎想像。更有不少粉絲笑指古天樂跟宣萱：「唔怪得之最近咁多緋聞，話你哋秘密結婚生仔，原來係拍MV」、「希望你們真的在一起」。

相關閱讀：金像獎2026丨古天樂取出大張「貓紙」 笑宣萱為編劇帶來快感 可拍齣《媽的多次綁架》