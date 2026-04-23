Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

36歲何穗嫁陳偉霆後罕現身 竟被指「女生男相」？ 胸前穿窿戰衣盡展身材天賦

影視圈
更新時間：21:40 2026-04-23 HKT
發佈時間：21:40 2026-04-23 HKT

40歲的香港藝人陳偉霆（William）與36歲的內地超模何穗的戀情傳聞已久，二人去年十月無預警下聯手報喜，宣布已誕下一子並步入婚姻殿堂，消息震驚娛樂圈。成為人母後的何穗，因身體一度出現狀況，鮮少公開露面。近日，終於有網民在街頭捕捉到她的身影，產後最新狀態隨之曝光。

何穗穿胸前穿窿戰衣極性感

從網上流傳的影片可見，久未露面的何穗身穿一襲性感的橙啡色平口長裙，胸前的鏤空設計雖添性感，但在她超模氣場的駕馭下，絲毫不顯俗氣，反而散發出滿滿的高貴感，盡顯名模本色。當日她被大批粉絲與攝影師包圍，但仍顯得容光煥發，神態自若，全程面帶和藹可親的笑容，並親切地向眾人揮手致意，絲毫沒有巨星架子，鬆弛感十足。

相關閱讀：陳偉霆超模老婆驚爆產後身體出問題 何穗揭需開刀再做手術 體會「從未有過的脆弱」

何穗女生男相？

然而，何穗的樣貌竟意外引起網民熱議。有部分網民直指她「女生男相」、「臉太像男人了」，認為她的臉部線條過於硬朗。不過，隨即有另一派聲音反駁，稱這正是國際時尚圈推崇的「超模臉」，輪廓分明，比起千篇一律的「網紅臉」更具辨識度和高級感，有粉絲更大讚她「長得很歐，很大氣的美」。

何穗生育後再做手術

事實上，何穗這次的亮麗現身得來不易。她早前在接受雜誌訪問時曾透露，產後身體響起警號。她在坐月子結束後前往醫院複診，卻驚覺子宮內仍有瘀血積存，必須進行第二次手術清除。何穗坦言，得悉消息的當下，讓她「體會到從未有過的脆弱」，身心都承受著巨大壓力。

相關閱讀：陳偉霆囝囝奢華滿月禮盒流出？全是名牌極豪氣總值驚人 好友意外洩B仔名字

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
5小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
5小時前
婆婆急症室「天使級安慰」抑鬱少女 沒問病情只說了「這句話」 網民激讚大智慧 ｜Juicy叮
婆婆急症室「天使級安慰」抑鬱少女 沒問病情只說了「這句話」 網民激讚大智慧 ｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
施明喪禮丨李泳漢強調做自己要做的事 罕談遺產分配獨力承擔喪禮費用 兄弟破冰睇李泳豪態度
03:06
施明喪禮丨李泳漢強調做自己要做的事 罕談遺產分配獨力承擔喪禮費用 兄弟破冰睇李泳豪態度
影視圈
7小時前
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
生活百科
5小時前
ViuTV翻拍《悠長假期》　呂爵安演木村拓哉角色嗌好驚  李佳芯「超齡」演港版山口智子
01:44
ViuTV翻拍《悠長假期》　呂爵安演木村拓哉角色嗌好驚  李佳芯「超齡」演港版山口智子
影視圈
6小時前
港女為癌父尋藥 醫生1建議$300天價藥竟變$3.5？過來人揭買藥全攻略｜Juicy叮
港女為癌父尋藥 醫生1建議$300天價藥竟變$3.5？過來人揭買藥全攻略｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
6小時前
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
2小時前