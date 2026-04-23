36歲何穗嫁陳偉霆後罕現身 竟被指「女生男相」？ 胸前穿窿戰衣盡展身材天賦

40歲的香港藝人陳偉霆（William）與36歲的內地超模何穗的戀情傳聞已久，二人去年十月無預警下聯手報喜，宣布已誕下一子並步入婚姻殿堂，消息震驚娛樂圈。成為人母後的何穗，因身體一度出現狀況，鮮少公開露面。近日，終於有網民在街頭捕捉到她的身影，產後最新狀態隨之曝光。

何穗穿胸前穿窿戰衣極性感

從網上流傳的影片可見，久未露面的何穗身穿一襲性感的橙啡色平口長裙，胸前的鏤空設計雖添性感，但在她超模氣場的駕馭下，絲毫不顯俗氣，反而散發出滿滿的高貴感，盡顯名模本色。當日她被大批粉絲與攝影師包圍，但仍顯得容光煥發，神態自若，全程面帶和藹可親的笑容，並親切地向眾人揮手致意，絲毫沒有巨星架子，鬆弛感十足。

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何穗女生男相？

然而，何穗的樣貌竟意外引起網民熱議。有部分網民直指她「女生男相」、「臉太像男人了」，認為她的臉部線條過於硬朗。不過，隨即有另一派聲音反駁，稱這正是國際時尚圈推崇的「超模臉」，輪廓分明，比起千篇一律的「網紅臉」更具辨識度和高級感，有粉絲更大讚她「長得很歐，很大氣的美」。

何穗生育後再做手術

事實上，何穗這次的亮麗現身得來不易。她早前在接受雜誌訪問時曾透露，產後身體響起警號。她在坐月子結束後前往醫院複診，卻驚覺子宮內仍有瘀血積存，必須進行第二次手術清除。何穗坦言，得悉消息的當下，讓她「體會到從未有過的脆弱」，身心都承受著巨大壓力。

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