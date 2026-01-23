陳偉霆超模老婆驚爆產後身體出問題 何穗揭需開刀再做手術 體會「從未有過的脆弱」

40歲的陳偉霆（William）與內地超模何穗緋聞傳出多時，二人一直未有認愛。但在去年10月陳偉霆與何穗突然一同報喜誕下一子，分享一家三口合照，宣布已婚消息。何穗成為人母後，近日接受時尚雜誌訪問時，自爆產後身體出現一問題，要再度做手術。引起網民關注，一度登上熱搜。

何穗學育兒知識

何穗近日受訪時，透露自己與大部分新手媽媽一樣，學習做一名母親，雖然早已預習很多育兒知識，但在照顧孩子的過程中，仍要面對許多未知的無措，加上荷爾蒙的波動，令何穗不時產生出無力和挫敗感。

何穗提到坐月結束後曾去複診，驚現子宮內積存瘀血，需要做第二次手術，何穗得悉後體會到從未有過的脆弱。已年屆36歲的何穗，又提及年齡敏感話題，她坦言自己沒有年齡焦慮，雖然對模特來說生命力是更重要，卻生命力不僅包括專業精神和自我認知，還代表能否對社會帶來正向的影響力。

陳偉霆消瘦現駝背

陳偉霆與何穗早在2021年傳緋聞，男方曾表示自己思想傳統，不會接受未婚生子，在公開婚訊時卻雙喜臨門。陳偉霆曾在訪問上，透露一切是在計劃之中並非意外，亦不想將小朋友藏起來，因此公開已婚消息。陳偉霆早前被指臉頰消瘦，頸部前傾又駝背，引起不少網民擔憂其健康狀況。

