陳偉霆囝囝奢華滿月禮盒流出？全是名牌極豪氣總值驚人 好友意外洩B仔名字

更新時間：20:00 2025-12-25 HKT
陳偉霆（William）早前低調成為人父，並公布已跟何穗結婚。他一直對兒子的樣貌和名字保密到家，極力保護家人隱私。然而，近日他的好友王安宇在節目中卻不慎爆料，意外公開了陳偉霆兒子的英文名，引發網民熱議，一度登上微博熱搜。

陳偉霆兒子英文名首度曝光

在節目中，陳偉霆與王安宇一同逛街，當陳偉霆看中一件似乎要給兒子的物品時，王安宇在旁邊脫口而出：「給Wilson買一個」，隨後才意識到自己可能說錯話，並詢問陳偉霆：「你是不是還沒有公布他的名字？」陳偉霆則大方笑著回應：「那你幫我公布也挺好的」，高EQ化解了好友的尷尬。這個溫馨又有趣的互動，讓陳偉霆兒子的英文名「Wilson」首度曝光。

網傳陳偉霆贈奢華滿月禮

除了兒子名字曝光外，網上更流傳一張據稱是陳偉霆為兒子滿月準備的禮盒照片，其內容之豐富及奢華程度令人驚訝。從照片可見，這個印有「吾家有喜」的紅色禮盒中，不僅有最新款的iPhone手機、DJI Osmo Pocket 3相機，還包含了YSL、La Mer、Estée Lauder等頂級品牌的護膚化妝品，旁邊更有疑似Hermès的橙色盒子，禮物總價值不菲，足見陳偉霆榮升人父的喜悅及對親友的闊綽大方。儘管陳偉霆對家庭生活極為保護，但從好友的無心之舉和網上流傳的豪氣禮盒，依然能感受到他初為人父的滿滿幸福。

