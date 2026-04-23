「中2富家子」譚輝智爆英國辛酸史  曾被醉酒佬暴打日薪得2百  留陰影拒送子女出國留學？

憑藉TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》而人氣急升的41歲譚輝智，雖然在比賽中屈居亞軍，但星途無可限量，6月就會與羅啟豪一同登上紅館舞台。不過，這位基達創建集團主席譚握籌之子，風光背後卻有著一段鮮為人知的英國黑暗歲月。他坦言，回望過去40年的人生，感覺一事無成，甚至以「廢」來形容自己。

譚輝智留學英國遇挫折

譚輝智在屯門成長，家境富裕，但他於1996年跟隨親戚到英國肯特郡升學。在外的日子，他總不自覺地將自己與同輩比較，當聽到父母稱讚別人時，總會感到自卑，「很多時都是自己心裏比較。」

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譚輝智：人生頭40年都是廢

儘管他的英文進步神速，但學業成績卻未如理想。在中學畢業後，他選修了廣告設計，但由於成績欠佳，連他自己都不敢奢望能入讀頂尖的時裝設計學府。他形容自己前40年的人生都是「廢」，可見他對自己過去的表現並不滿意。

譚輝智街頭無故被毆打

留學期間，最令譚輝智難以忘懷的，是一次在等候巴士時被醉漢無故襲擊的經歷。「是一名醉酒佬借故聊天，然後突然一拳打過來，我還問他為甚麼打我？他呆了不懂回答。」這次經歷雖然沒有對他造成嚴重傷害，卻也成為他記憶中一個不快的片段。

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譚輝智餐館打工日薪僅200港元

大學最後一個學期，他為了賺取生活費，在一家相熟的中餐館做兼職。他獨自一人應付十幾桌客人，從點餐到送餐，所有工作一手包辦，讓他疲於奔命。他表示過程極辛苦，因為外國人喜歡喝啤酒也喝得很快，要應付十幾桌的話，根本難以應付。辛苦工作一星期後，他只賺到約一百英鎊，當時折合港幣僅1400元，平均日薪約200港元，讓他深刻體會到謀生的艱難。

譚輝智所有積蓄投資美容生意

大學畢業後，譚輝智選擇回港發展，並在父親的公司工作了八年。2020年疫情期間，他看準時機，毅然將所有積蓄投入美容生意，與太太共同創業。他表示疫情令很多東西便宜了，對他就是機會。憑著永不放棄的精神，他的事業總算闖出了一片天。

譚輝智拒送仔女到外國讀書

如今，家庭事業兩得意的他，視一對子女如珠如寶。雖然他自己的成長經歷與海外教育密不可分，但他卻斷言，完全沒有送子女到外國讀書的打算。他解釋其家人往日送他去外國讀書，是想他英文好一點，不過他認為現在香港的教學已很好，除了英文還有國語，所以他不覺得有送子女到海外留學的必要。