Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羅啟豪與譚輝智開騷密密練舞 封拍檔為諧星舞王 王鄭浚仁6月開演唱會想請「中聲家族」任嘉賓

影視圈
更新時間：22:15 2026-04-03 HKT
發佈時間：22:15 2026-04-03 HKT

羅啟豪、王鄭浚仁等今日（3日）現身荃灣出席復活節新歌宣傳活動，吸引了大批粉絲到場支持。提到羅啟豪與師弟王鄭浚仁同樣是今年6月舉行演唱會，王鄭浚仁表示只知道定在6月舉行，但未有確實日子。至於場地方面，他亦表示暫時未知，一切等公司安排。

王鄭浚仁想跳唱《對你愛不完》

問王鄭浚仁想在哪一個場館開Show？他說：「對我嚟講香港好多地方都好好，音響又好正，但我野心唔大，第一次個場細啲都OK！」又直言喜歡跟粉絲近距離互動，所以細場比較合心水。他亦希望可邀請「中聲家族」擔任嘉賓，稱自己跳舞Ok的黃鄭說：「我之前喺《中3》有跳過《對你愛不完》，希望屆時可再跳。」

羅啟豪、譚輝智將密集式排舞

將在6月與譚輝智在紅館合作舉行演唱會的羅啟豪，透露現時已定好了大概的歌單，笑言自己要記好歌詞，透露即將全情投入密集式排舞，身旁的王鄭浚仁笑言：「好期待睇兩位跳舞！」羅啟豪說：「排舞老師講過，我哋係需要跳100小時，應該係加埋排舞時間，雖然跳舞唔係我強項，我同輝智好努力咁營造一種出到嚟會好有娛樂性嘅 Style。」他亦透露今次演唱會有很多歌，大家都未唱過。問到他跟譚輝智誰是舞王？羅啟豪笑言兩人風格不同，並指對方是諧星的演繹方式。


 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
12小時前
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
2小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
12小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
2小時前
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
影視圈
18小時前
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
22小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
16小時前
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 每戶每月最多拎$1,610 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
生活百科
2026-04-04 11:53 HKT
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT