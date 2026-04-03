羅啟豪與譚輝智開騷密密練舞 封拍檔為諧星舞王 王鄭浚仁6月開演唱會想請「中聲家族」任嘉賓

羅啟豪、王鄭浚仁等今日（3日）現身荃灣出席復活節新歌宣傳活動，吸引了大批粉絲到場支持。提到羅啟豪與師弟王鄭浚仁同樣是今年6月舉行演唱會，王鄭浚仁表示只知道定在6月舉行，但未有確實日子。至於場地方面，他亦表示暫時未知，一切等公司安排。

王鄭浚仁想跳唱《對你愛不完》

問王鄭浚仁想在哪一個場館開Show？他說：「對我嚟講香港好多地方都好好，音響又好正，但我野心唔大，第一次個場細啲都OK！」又直言喜歡跟粉絲近距離互動，所以細場比較合心水。他亦希望可邀請「中聲家族」擔任嘉賓，稱自己跳舞Ok的黃鄭說：「我之前喺《中3》有跳過《對你愛不完》，希望屆時可再跳。」

羅啟豪、譚輝智將密集式排舞

將在6月與譚輝智在紅館合作舉行演唱會的羅啟豪，透露現時已定好了大概的歌單，笑言自己要記好歌詞，透露即將全情投入密集式排舞，身旁的王鄭浚仁笑言：「好期待睇兩位跳舞！」羅啟豪說：「排舞老師講過，我哋係需要跳100小時，應該係加埋排舞時間，雖然跳舞唔係我強項，我同輝智好努力咁營造一種出到嚟會好有娛樂性嘅 Style。」他亦透露今次演唱會有很多歌，大家都未唱過。問到他跟譚輝智誰是舞王？羅啟豪笑言兩人風格不同，並指對方是諧星的演繹方式。



