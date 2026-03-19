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《中2》譚輝智海量童年照揭秘富家少爺成長路 公開留學靦腆學生照 家庭成員全曝光

影視圈
更新時間：21:27 2026-03-19 HKT
發佈時間：21:27 2026-03-19 HKT

憑藉《中年好聲音2》奪得亞軍而人氣急升的譚輝智，近日正式推出首支個人單曲《娛初》，並在MV中「出賣」自己的童年照。MV中收錄了大量從未公開的珍貴童年及成長照片，讓粉絲一窺他由可愛BB到靦腆少年的轉變，同時也意外曝光了他優渥的家庭背景和「少爺仔」的成長生活，當中的家庭照更可見譚輝智的父母與兄妹樣貌。

譚輝智MV大晒「私密照」

譚輝智接受「TVB娛樂新聞台」訪問，分享《娛初》MV中的絕密舊照，大方公開數十張由嬰兒至青年時期的照片。從畫面可見，小時候的譚輝智臉頰圓潤，表情多多，既有在滑梯上開懷大笑的萌樣，也有穿著厚厚冬衣在雪地裡展露靦腆笑容的時刻。其中不少照片背景看似在國外旅遊，加上早年的英國留學照，足見其家境富裕，從小生活無憂。

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譚輝智曾是「自閉」青年

據譚輝智在訪問中透露，這次新歌《娛初》對他意義重大，記錄了他從一個內向、自卑、習慣收藏自己的普通人，到鼓起勇氣踏上《中年好聲音2》舞台，最終追尋音樂夢想的心路歷程。他坦言，過去的自己相當「自閉」，沒想過有一天會站在舞台上唱歌。MV中，譚輝智看著舊照片，回望過去的自己，與現在充滿自信在舞台上演唱的模樣形成強烈對比。他希望透過這首歌，表達自己對歌唱的熱愛，並鼓勵所有像他一樣曾有夢想卻卻步不前的人，勇敢地挑戰自我。

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譚輝智從小家境富裕

隨著童年照的曝光，譚輝智的家庭背景也再次成為焦點。譚輝智的父親是建築工程公司的老闆，有三名子女，譚輝智排行第二。他自小便過著猶如少爺般的優渥生活。在比賽期間，他謙虛低調的性格與其「貴公子」的身份形成反差，贏得不少觀眾的喜愛。

譚輝智罕與富爸爸譚握籌齊受訪？

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