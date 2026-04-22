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《中年好聲音》海兒中門大開致敬周慧敏宮廷服  澎湃上圍包唔住  22吋纖腰極吸睛

影視圈
更新時間：18:00 2026-04-22 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-22 HKT

現年29歲，因擔任《中年好聲音》評審而瞬間爆紅的「最索評審」海兒（Hedy），憑藉其仙女下凡般的高顏值、玲瓏浮凸的魔鬼身材及精湛的音樂造詣，成功俘虜大批粉絲，人氣之高，甚至蓋過一眾參賽者，而近日她出席商業活動的一身性感造型，網民指可跟周慧敏經典宮廷服相提並論。

海兒低胸晚裝驚艷全場

海兒近日獲邀於一商業活動中獻唱。為表誠意，她穿上一襲極為性感的黑色低胸晚裝上陣，驚艷全場。化上精緻妝容的海兒，本已顏值超高，在台上獻唱時，舉手投足、一顰一笑都散發著女神氣場，令人為之神魂顛倒。

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海兒晚裝極蝦人着

而她身上的性感戰衣更是全晚焦點。這套黑色晚裝採用極低胸設計，完美凸顯了海兒豐滿的上圍。更令人驚嘆的是，這套戰衣的腰位設計極端狹窄，絕對是「苛刻」級別，但這完全難不到海兒，反而將她的纖腰表露無遺，與豐滿上圍形成強烈對比，身材曲線極盡誘人。

海兒為保纖腰不吃東西

在後台的影片中，海兒更驕傲地表示，為了穿上這套戰衣，她全日沒有吃任何東西，更笑著對鏡頭說：「你睇我條腰，就知道我今天冇食嘢！」她輕撫著自己目測只有約22吋的纖腰，展示出為工作付出的成果。

海兒完美致敬周慧敏

海兒這身「上圍澎湃、腰肢纖細」的驚人造型，隨即引起網民熱烈討論。不少網民表示，海兒的形象令人即時想起上一代「玉女掌門人」周慧敏於90年代石破天驚的性感宮廷服造型。當年周慧敏同樣以澎湃上圍和極幼纖腰的形象示人，被譽為經典。如今海兒成功駕馭這個極難挑戰的造型，被網民大讚是完美致敬。

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