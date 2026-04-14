《中4》索爆評審海兒穿吊帶裙晒白滑肌膚 好身材若隱若現 早前傳與谷婭溦不和三字回應
更新時間：20:30 2026-04-14 HKT
發佈時間：20:30 2026-04-14 HKT
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《中年好聲音4》評審團早前出現變動，谷婭溦宣布退出，一度傳出她與另一位美女評審海兒因內訌所致。在日前的公開活動上，海兒親自回應事件，無奈表示傳聞「好神奇」，因她與谷婭溦在錄影時只會討論化妝或歌唱等話題。指評審團關係良好。海兒似乎為證明心情未受影響，在IG上載一段新影片，大方分享自己的生活點滴，其仙氣外形再次成為焦點。
海兒穿白色吊帶裙展現清純魅力
在影片中，海兒身穿一襲白色細肩帶連身裙，設計簡約，布料輕薄，完美突顯了她白皙的肌膚和纖細的鎖骨線條。雖然裙子剪裁寬鬆，但在她轉身和走動時，在陽光照射下，依然隱約可見其姣好勻稱的身材。海兒留著一頭長曲髮，在鏡頭前展露甜美燦爛的笑容，時而轉圈，時而撥弄秀髮，散發出滿滿的仙氣和清純魅力。影片的背景是一片壯麗的翠綠山景，配上海兒寫下的「Is this the most beautiful view ever?」的字句，構成一幅「人景合一」的優美畫面。
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海兒力撐谷婭溦「燃燒生命」工作
海兒早前受訪曾指，對谷婭溦離開《中年好聲音4》評審團表達關心，更力撐對方，透露谷婭溦工作的辛酸一面：「佢真係好辛苦，成日喺內地拍嘢拍到凌晨三、四點，搭車返嚟又要由頭化妝……佢係燃燒生命咁拍。」這番話讓外界猜測，真正讓谷婭溦退出的或許是巨大的工作壓力。其實谷婭溦早前亦曾透露，離開《中年好聲音4》評審團是因為工作檔期難以配合，惟消息公布後，鄧兆尊在網上節目大爆與資方要求有關，暗示資方不想用谷婭溦，因而改動評審團陣容，引起大眾熱議。
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谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團另有原因？
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