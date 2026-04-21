正義女神丨「高成彬」劉倬昕演藝路崎嶇曾打算轉行 「周身刀」學霸背景仍不斷進修

由佘詩曼（阿佘）主演的TVB熱播劇集《正義女神》，自播出以來話題不斷，收視與口碑俱佳。佘詩曼、陳煒等在劇中展現精湛演技外，一眾飾演少年犯的新生代演員同樣受矚目，其中反串飾演陳煒兒子「高成彬」的26歲女演員劉倬昕，更憑藉其出色的「變臉」式演技一鳴驚人，原來劉倬昕飾演「高成彬」之前，曾萌轉行念頭。

劉倬昕一度心灰意冷

劉倬昕在劇中飾演的14歲少年犯「高成彬」，其陰沉的眼神，在無辜、愧疚與邪惡之間瞬間切換演技，讓觀眾不寒而慄，被網民封為「天生壞種」。劉倬昕接受傳媒訪問時，自揭獲得此突破性角色之前，演藝事業並非一帆風順，由於多被派演初級執法人員等小角色，曾一度心灰意冷，令她萌生放棄演藝事業轉投全職工作。卻在做出決定時，劉倬昕接到《正義女神》劇組的試鏡電話，並在總監製鍾澍佳的賞識下，獲得極具挑戰性的反串角色。

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劉倬昕在劇集播出後，演出不僅贏得觀眾的讚賞，更獲得兩位前輩佘詩曼和陳煒的肯定。劉倬昕表示最初曾擔心會被兩位前輩的氣場所震懾，但相處過後發現她們都非常疼愛後輩。劉倬昕憶述曾在拍攝一場壓力極大的法庭喊戲時，佘詩曼主動為她加油打氣，讓劉倬昕非常感動。而飾演其母的陳煒有更多對手戲，二人戲裡戲外情如母子，私下會互相傾訴心事。

劉倬昕是犯罪學碩士

劉倬昕在劇中的叛逆少年形象，與現實中成巨大反差，劉倬昕懂兩文三語外，還會日文、西班牙文，是一位不折不扣「學霸」。劉倬昕早在7歲時被驗證為資優生，於文憑試以「Best 5」29/35分成績入讀香港大學文學院主修語言學，副修教育科同性別研究課程，並以一級榮譽成績畢業。2024年取得香港大學犯罪學碩士學位，最近有意進修教師教育深造文憑課程。同時劉倬昕是運動健將，有救生員、裁判等多項專業資格，曾在龍舟世界錦標賽中獲得季軍，並代表香港參加國際田徑賽事。

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